Publication de la décision d’amnistie 2025 du chef de l'État

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le chef adjoint du Bureau présidentiel, Pham Thanh Ha, a présenté à la presse la décision d’amnistie N°266/2025/QĐ-CTN, signée par le président de la République le 3 mars 2025 à l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 2025).

Les bénéficiaires incluront les personnes purgeant une peine de prison à durée déterminée, celles ayant une peine à perpétuité commuée en peine à durée déterminée et celles bénéficiant d'une suspension temporaire de l'exécution de sa peine, a-t-il déclaré.

Pham Thanh Ha a précisé qu’ils doivent avoir fait preuve de bonne conduite, avoir purgé au moins un tiers de leur peine pour les peines à durée déterminée et au moins 14 ans pour les peines à perpétuité réduites.

Les détenus ayant purgé au moins un quart de leur peine à durée déterminée et ceux ayant exécuté au moins 12 ans de leur peine à perpétuité commuée peuvent également être éligibles à l’amnistie sous certaines conditions particulières, a indiqué le général Lê Vinh Tuyên, vice-ministre de la Police.

Cependant, certains détenus seront exclus de cette mesure, notamment ceux condamnés pour trahison à la Patrie, activités visant à renverser le pouvoir populaire, espionnage, crime de sédition et terrorisme... Seront également exclus les récidivistes ayant bénéficié d’une précédente grâce présidentielle, ceux ayant été condamnés à plus de deux reprises...

L’amnistie concerne également les détenus de nationalité étrangère. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, le processus d'examen garantit l'absence totale de discrimination entre détenus vietnamiens et étrangers.

Depuis 2009, l'État vietnamien a amnistié près de 100.000 prisonniers à l’occasion de grands événements nationaux. Ces amnisties ont répondu aux exigences politiques et juridiques, bénéficié du soutien de la population et ont été hautement appréciées par l’opinion publique internationale, a souligné Pham Thanh Ha.

La grâce présidentielle permet aux bénéficiaires de retrouver leur famille et de reconstruire leur vie. La plupart des graciés ont réussi à se réinsérer dans la société et à mener une vie stable et utile, a-t-il affirmé.

