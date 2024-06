Vietnam - Russie : l’approfondissement du partenariat stratégique intégral

>> Le Vietnam considère la Russie comme l’un de ses partenaires de premier rang

>> Le président russe Vladimir Poutine rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président russe

>> Entrevue entre le président de l'AN du Vietnam et le président russe

Photo : VNA/CVN

Publiée dans le cadre de la visite d’État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam les 19 et 20 juin, la déclaration commune indique que les deux pays renforceront continuellement leur partenariat stratégique intégral basé sur l’amitié et le soutien mutuel dans un paysage international complexe. En 2025, ils célébreront 75 ans de relations diplomatiques, marquant un long voyage pour surmonter ensemble les défis.

Selon le document, les deux parties ont affirmé que la consolidation et le renforcement de l’efficacité du partenariat stratégique intégral constituent une priorité absolue en matière de politique étrangère pour les deux parties, servant les intérêts à long terme, contribuant au développement de chaque pays et renforçant leurs rôles aux niveaux régional et mondial.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et la Russie construisent leurs relations sur la confiance mutuelle, les principes d’égalité souveraine, d’intégrité territoriale, le droit à l’autodétermination, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun, le non-recours ou la menace de recours à la force, le règlement pacifique des différends et conformément à la Charte des Nations unies et au droit international. Ils sont déterminés à poursuivre leur coopération étroite dans les cadres tant bilatéraux que multilatéraux.

Le Vietnam et la Russie ne s’alignent pas et ne concluent pas d’accords avec un tiers pour prendre des mesures préjudiciables à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et aux intérêts fondamentaux de chacun. Le développement de leurs relations bilatérales n’est dirigé contre aucun tiers.

Le Vietnam et la Russie ont également convenu de poursuivre un dialogue politique régulier et substantiel de haut niveau, en s’efforçant de mettre en œuvre efficacement les accords conclus entre leurs dirigeants. Ils visent à améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération existants, à en établir de nouveaux et à renforcer les contacts par le biais des canaux partisan et parlementaires.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont souligné le rôle particulier de la coopération en matière de défense et de sécurité dans leur relation globale et ont convenu de renforcer la collaboration globale en matière de sécurité internationale de l’information, conformément au droit international et aux accords bilatéraux.

Les deux parties ont reconnu la nécessité de renforcer le travail conjoint en matière de réponse d’urgence, de développer davantage la coopération économique et de soutenir l’accord et la mise en œuvre rapides du Plan directeur de développement de la coopération Vietnam - Russie jusqu’en 2030.

Elles ont affirmé l’importance d’augmenter les investissements vietnamiens en Russie et les investissements russes au Vietnam dans des domaines tels que l’extraction et la transformation des minéraux, l’industrie, l’agriculture, la fabrication de machines et l’énergie.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération dans les projets pétroliers et gaziers existants et nouveaux conformément aux lois de chaque pays, répondant ainsi aux intérêts stratégiques des deux parties. Elles ont également vu le potentiel d’une coopération en matière de construction et de modernisation d’installations électriques.

Photo : VNA/CVN

Elles ont soutenu l’idée de faciliter l’expansion des opérations des entreprises pétrolières et gazières vietnamiennes en Russie ainsi que des entreprises pétrolières et gazières russes sur le plateau continental vietnamien, conformément aux lois vietnamiennes, russes et internationales, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

La déclaration commune a également souligné le potentiel de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire, la nature stratégique du travail commun dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la science, de la technologie et de l’innovation, ainsi que la promotion de l’étude et de l’enseignement du vietnamien en Russie et du russe au Vietnam.

Les domaines de coopération élargie comprennent également les sciences humaines, les médias, la santé, les sports et le tourisme. Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur les questions d’immigration et de faciliter les conditions de vie, de travail et d’études des citoyens vietnamiens en Russie et des citoyens russes au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont engagées à accélérer le processus objectif visant à établir un ordre mondial multipolaire juste et durable, conformément aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, notamment le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, du droit à l’autodétermination des peuples, la non-l’ingérence dans les affaires intérieures des autres, l’abstention de recourir à la menace ou au recours à la force et le règlement pacifique des différends.

Elles ont souligné qu’une coopération efficace et des actions coordonnées lors des forums mondiaux et régionaux renforceraient et amélioreraient les relations bilatérales, approfondissant ainsi l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégrale entre les deux pays. Cela servira les intérêts à long terme de leurs peuples, contribuant à la paix, à la sécurité et au développement durable dans la région Asie-Pacifique et dans le monde.

VNA/CVN