Les Philippines et le Japon signent un accord de défense clé

Les Philippines et le Japon ont signé l'Accord d'accès réciproque (RAA), un accord historique qui permettra aux pays de déployer des troupes sur le sol de l'autre.

>> Philippines - Japon : renforcer la coopération économique et sécuritaire

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Le secrétaire philippin de la Défense, Gilberto Teodoro, et le ministre japonais des Affaires étrangères Kamikawa Yoko ont signé l'accord en présence du président philippin Ferdinand Marcos Jr. lors d'une cérémonie tenue au palais Malacanang à Manille, le 8 juillet.

Cheloy Garafil, secrétaire du Bureau des communications présidentielles, a déclaré que la RAA créait un cadre pour faciliter la coopération militaire.

Le ministre japonais des Affaires étrangères Kamikawa et le ministre japonais de la Défense, Kihara Minoru, sont arrivés à Manille pour la 2e réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense (2+2) avec leurs homologues philippins.

Les quatre responsables devraient discuter des affaires de défense et de sécurité, échanger leurs points de vue sur les questions régionales et internationales. Ils tiendront également des réunions bilatérales avec leurs homologues.

La réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense 2+2 est le plus haut mécanisme de consultation entre le Japon et les Philippines. La première s'est tenue à Tokyo en avril 2022.

VNA/CVN