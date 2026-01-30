Les personnes handicapées au cœur de la promotion de l’éducation inclusive

L’Institut des sciences de l’éducation du Vietnam (VNIES), en coordination avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a organisé le 28 janvier à Hanoï un atelier intersectoriel national consacré à la promotion des modèles d’éducation inclusive en faveur des élèves en situation de handicap au Vietnam.

Photo : Nhât Anh/CVN

L'atelier s’est tenu dans le contexte de la publication par le Bureau du Comité central du Parti de la conclusion N°444-TB/VPTW, marquant une étape majeure dans l’évolution de l’approche des politiques en faveur des personnes handicapées, désormais fondée sur les droits et l’inclusion.

Ces nouvelles orientations constituent un puissant levier pour l’élargissement de l’éducation inclusive, avec la participation des organismes publics, des établissements d’enseignement, des organisations de personnes handicapées et des partenaires de développement.

S’exprimant lors de l’atelier, la représentante résidente adjointe du PNUD au Vietnam, Federica Dispenza, a souligné que la conclusion N°444 adopte le modèle social du handicap, appelant à l’élimination des obstacles et à l’intégration des exigences d’accessibilité dès la phase de conception, tout en ouvrant des perspectives pour la généralisation de modèles d’éducation inclusive durables.

Du point de vue de la recherche et du conseil en politiques publiques, le professeur associé Mai Van Trinh, vice-directeur du VNIES, a réaffirmé l’engagement de l’Institut à coopérer étroitement avec les collectivités locales, les établissements d’enseignement et les partenaires de développement afin de mettre en œuvre efficacement les modèles d’éducation inclusive, garantissant à tous les enfants un environnement d’apprentissage sûr et respectueux de la diversité.

Selon Dinh Viêt Anh, vice-président de l’Association vietnamienne des aveugles, des réformes systémiques sont nécessaires, notamment la reconnaissance rapide des manuels scolaires numériques accessibles comme format officiel de ressources pédagogiques, l’application de l’approche "born accessible", ainsi que l’accélération du développement d’un réseau de centres de soutien à l’éducation inclusive et de ressources humaines spécialisées au sein des établissements scolaires.

Les participants ont également débattu de la transformation des politiques en actions concrètes, allant des ressources pédagogiques numériques accessibles et des centres de soutien à l’éducation inclusive, à l’éducation complète à la sexualité intégrant les personnes handicapées. L’enquête nationale de 2023 révèle que le taux de scolarisation des enfants handicapés à l’âge approprié a diminué à tous les niveaux d’enseignement par rapport à 2016, en particulier dans le primaire et le premier cycle du secondaire.

L’atelier a salué les premiers résultats du programme commun des Nations unies "Coopérer pour un avenir inclusif", dont l’un des acquis majeurs est la mise en place du premier système national de production et de distribution de manuels scolaires électroniques accessibles, avec 147 titres conformes aux normes internationales, ainsi que des actions de renforcement des capacités des enseignants à l’échelle nationale.

Appréciant les modèles pilotes, Ta Ngoc Tri, directeur général de l’Enseignement général, a estimé que les manuels scolaires numériques accessibles constituent une solution opportune, efficace et en phase avec la transformation numérique de l’éducation. Le ministère de l’Éducation et de la Formation élaborera prochainement un cadre juridique pour les manuels scolaires électroniques, afin de garantir aux élèves handicapés l’accès aux ressources pédagogiques au même moment et sous le même format que leurs pairs.

NDEL/VNA/CVN