Les mesures se multiplient pour maintenir la stabilité du marché du travail post-Têt

Diverses mesures ont été adoptées par les autorités et les entreprises pour assurer la stabilité du marché du travail et prévenir les pénuries de main-d’œuvre dans les régions économiques clés après les vacances du Nouvel An lunaire, a déclaré le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MoLISA).

S’exprimant lors de la conférence de presse régulière du gouvernement du 5 février, le vice-ministre Nguyên Van Hôi a déclaré que plus de 52 millions de personnes participent au marché du travail, jouant un rôle extrêmement important dans le maintien des activités des entreprises et de l’ensemble de l’économie.

Auparavant, une partie de la main-d’œuvre prolongeait souvent son congé, changeait d’emploi ou de lieu de résidence après le Têt, ce qui entraînait des pénuries de main-d’œuvre dans certaines usines et dans certaines localités.

Face à ce fait, avant le Têt de cette année, le MoLISA avait demandé aux localités de bien comprendre le marché du travail ainsi que la situation du personnel des usines et des entreprises locales afin de prendre des mesures globales pour assurer la stabilité du marché, a-t-il noté.

Politiques de salaires et de primes

Le responsable a expliqué que les provinces et les villes ont efficacement mis en œuvre le plan de développement du marché du travail en vertu de la décision N°176 du Premier ministre, publiée en 2021, aidant à informer les travailleurs et les entreprises sur le marché du travail, à connecter l’offre et la demande de travail et à maintenir la stabilité du marché avant, pendant et après le Têt.

Le MoLISA a exhorté les localités et les entreprises à mettre en œuvre correctement les politiques de salaires et de primes pour les employés, en particulier ceux des zones industrielles et de traitement des exportations. Ils ont également été encouragés à organiser des autocars pour ramener les travailleurs chez eux pour le Têt et les ramener aux usines après les vacances tout en accordant des primes à ceux qui retournent au travail à temps.

Jusqu’à présent, les zones industrielles et de traitement des exportations dans les grands pôles industriels tels que Hanoï, Bac Giang, Bac Ninh et Thai Nguyên dans le Nord, ainsi que Hô Chi Minh-Ville, Long An, Dông Nai et Binh Duong dans le Sud ont vu la majorité des travailleurs revenir au travail. Beaucoup ont enregistré un taux de retour au travail de 97% à 98%, voire 100%.

Le vice-ministre Nguyên Van Hôi a fait savoir que le salaire moyen des travailleurs s’élevait à près de 9 millions de dôngs (360 USD) par mois en 2024, soit plus qu’en 2023. Dans le même temps, la prime moyenne du Têt de cette année a augmenté de 13% par rapport à l’année dernière pour atteindre 7,72 millions de dôngs par habitant.

En outre, de nombreuses entreprises et parcs industriels ont apporté un soutien financier couvrant les frais de déplacement des travailleurs à l’occasion du Têt et leur ont fourni le salaire du 13e mois.

Des salons de l’emploi ont également été organisés après le Têt dans de nombreuses provinces et villes pour mettre en relation les acteurs du marché du travail, a encore indiqué le responsable.

