Les mesures de protection citoyenne lancées pour les victimes vietnamiennes en Grèce

L’ambassade du Vietnam en Grèce a mis en œuvre des mesures de protection citoyenne pour deux citoyens vietnamiens tombés à la mer et décédés le 8 août sur l’île de Milos, en mer Égée, en Grèce, où des vents violents ont fortement perturbé le trafic maritime des ferries au pic de la saison touristique.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon l’ambassade, deux citoyens vietnamiens sont tombés le 8 août à midi à l’eau sur la plage de Sarakiniko. Malgré les efforts des autorités grecques pour secourir les victimes, elles ont tragiquement succombé à leurs blessures.

L’ambassade du Vietnam en Grèce a rapidement contacté les autorités locales et nationales, ainsi que l’agence de voyages, et a coordonné leurs actions afin de mettre en œuvre les procédures de protection des citoyens et de contacter les familles des victimes au Vietnam pour leur présenter leurs condoléances et leur apporter leur soutien.

L’ambassade continue de collaborer étroitement avec les agences compétentes en Grèce et au Vietnam, en fournissant des conseils sur les procédures nécessaires et en aidant les familles à organiser les obsèques des victimes.

Elle recommande également aux citoyens vietnamiens se rendant en Grèce d’éviter de se tenir près des falaises ou des bastingages de navires, et de s’abstenir de se baigner en cas de tempête afin de prévenir tout incident malheureux.

Selon les médias locaux, la femme d’un groupe de touristes à bord d’un bateau de croisière est tombée à l’eau à cause de fortes rafales de vent. Son mari a immédiatement sauté à l’eau pour la sauver, mais tous deux ont été emportés par de fortes vagues.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré qu’il s’agissait de touristes vietnamiens voyageant avec un groupe de croisière. Ils ont été ramenés à terre inconscients et transférés vers un centre médical local, mais n’ont pas survécu.

VNA/CVN