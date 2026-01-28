Les médias cambodgiens soulignent une nouvelle étape du développement du Vietnam

Les médias cambodgiens ont souligné le 28 janvier le succès du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), y voyant une nouvelle étape marquante dans le développement du Vietnam. Ils affirment que le Vietnam entre avec confiance dans une nouvelle ère de progrès, porté par l’esprit d’autonomie stratégique vers le socialisme.

Dans un article intitulé "Le Vietnam poursuit résolument la voie socialiste", le Kampuchea Thmey Daily a déclaré que le XIVe Congrès national s'était conclu avec succès. Le journal a décrit ce Congrès comme un congrès fondé sur la "solidarité, la démocratie, la discipline, la percée et le développement", reflétant l'esprit d'autonomie stratégique, de résilience et de confiance qui anime le pays alors qu'il s'engage dans une nouvelle ère de paix, d'indépendance, de démocratie, de prospérité, de progrès culturel et de bonheur, sur la voie du socialisme.

L'article citait le secrétaire général Tô Lâm lors du Congrès, qui a insisté sur le fait que le XIVe Comité central du PCV maintiendrait un leadership exemplaire, alignerait ses paroles sur ses actes et mènerait à bien toutes ses missions. Il a également souligné que l'efficacité au service du peuple serait la mesure du leadership, de la crédibilité et de l'honneur de chaque membre.

Tô Lâm a souligné la poursuite du redressement d'un Parti transparent et puissant, tout en préservant l'unité interne et en renforçant la discipline. Il s’agit de perfectionner le contrôle du pouvoir, de lutter contre la corruption et le gaspillage, tout en valorisant les cadres vertueux et talentueux.

Le XIVe Congrès national du PCV a suscité un intérêt majeur auprès de nombreux Partis, organisations et amis internationaux, ainsi que des diplomates et représentants des institutions internationales en poste au Vietnam.

Le Kampuchea Thmey Daily a cité une lettre de félicitations du roi Norodom Sihamoni du Cambodge au secrétaire général Tô Lâm, dans laquelle le roi exprime sa confiance que, sous la direction éclairée du chef du Parti, le Vietnam connaîtra d'importants succès et un développement significatif dans tous les domaines, tout en maintenant son rôle majeur dans la région et dans le monde. Norodom Sihamoni a également exprimé l'espoir que les relations Vietnam - Cambodge continueront de se développer, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement des deux pays.

Parallèlement, Deum Ampil News (DAP News) rapporte que le président du Parti du Peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, a félicité le secrétaire général Tô Lâm. Il souligne que cette réélection reflète la confiance absolue du Parti et du peuple vietnamien envers sa direction clairvoyante pour guider le développement de la nation.

Évoquant les relations bilatérales, le président du PPC, Samdech Techo Hun Sen a exprimé sa confiance que les liens d'amitié entre les deux Partis et gouvernements s'approfondiront suivant la devise : "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durabilité à long terme" entre les deux pays voisins.

Selon DAP News, le XIVe Congrès national du PCV représente non seulement une étape politique majeure, mais aussi un tournant dans la conception du développement, offrant au pays un cadre théorique et pratique pour aborder avec confiance une nouvelle phase de développement, avec un modèle de croissance réformé, un développement durable, une intégration plus profonde et un rayonnement international renforcé.

