Économie

Établir un mécanisme suffisamment puissant pour attirer les talents

Dans un contexte où les ressources humaines de haute qualité et les personnes talentueuses sont identifiées comme l'un des leviers décisifs pour créer des percées et renforcer la compétitivité, il s'avère impératif de mettre en place un mécanisme suffisamment puissant pour attirer et utiliser efficacement les experts, les scientifiques ainsi que la main-d'œuvre hautement qualifiée. Hô Chi Minh-Ville s'oriente vers la construction d'un dispositif d'attraction, de valorisation et de développement des ressources humaines de haut niveau, selon une démarche proactive : identifier les bons profils, confier les missions adéquates, évaluer par les résultats et offrir des conditions propices à l'épanouissement et à l'engagement à long terme des talents.

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Ce constat a été partagé lors de la conférence de consultation sur le projet de Résolution portant règlement sur le mécanisme et les politiques d'attraction, de valorisation et de développement des ressources humaines de haute qualité et des talents au sein des organes, organisations, unités et entreprises de la municipalité, organisée le 17 septembre par le Service des affaires intérieures de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Service des sciences et des technologies.

L'élaboration de cette Résolution découle non seulement des exigences du terrain, mais constitue également une concrétisation en temps opportun des grandes orientations relatives à l'attraction et à la valorisation des compétences, en lien avec la mise en œuvre de la Loi sur le développement urbain. Pham Thanh Nhan, directeur adjoint du Service municipal des affaires intérieures, a souligné que le déploiement des politiques ces derniers temps par la métropole avait porté ses premiers fruits. Néanmoins, plusieurs aspects nécessitent encore des ajustements, notamment le champ des bénéficiaires et les critères de sélection, les méthodes de recherche proactives, la compétitivité de la politique de rémunération, l'environnement de travail, ainsi que les mécanismes d'attribution des missions, d'évaluation et de rétention des experts recrutés.

Le projet de Résolution est conçu en vue de former un système de politiques relativement complet, allant de la détection, la prospection, l'attraction, le recrutement et la signature de contrats, jusqu'à l'affectation, l'utilisation, la rémunération, l'évaluation, le développement et la rétention des ressources humaines de haut niveau et des talents. Parallèlement, il offre des outils supplémentaires permettant aux institutions, unités et entreprises d'accéder de manière proactive aux profils adéquats.

Parmi les changements notables figure le mode de prospection, de détection et d'attraction des compétences. La ville doit effectuer une transition forte : au lieu d'attendre les candidatures, elle adoptera un rapprochement actif vers le bassin de potentiels via les universités, les instituts de recherche, les entreprises, les réseaux d'experts et les canaux de connexion nationaux et internationaux. Les modalités d'attraction se déclinent sous diverses formes, allant de la signature de contrats au recrutement en tant que fonctionnaires ou agents publics, sans oublier la sélection de talents déjà présents au sein du système.

Autre point fort : la politique de rémunération est pensée pour être suffisamment compétitive et proportionnée à la valeur créée par les personnes attirées. Selon le projet, les experts et talents d'exception sous contrat avec la ville pourront bénéficier d'une allocation initiale forfaitaire allant de 15 à 100 fois le salaire minimum régional de la zone I, soit environ 80 à 530 millions de dongs. Le revenu mensuel prévu oscillerait entre 20 et 50 fois ce salaire minimum, soit environ 100 à 265 millions de dôngs. À cela s'ajoute un mécanisme de prime lié aux produits et travaux réalisés.

Pour les personnes aux compétences exceptionnelles recrutées dans les effectifs municipaux, outre le traitement et les indemnités réglementaires générales, le projet préconise un soutien financier mensuel équivalant à 2 à 5 fois le salaire minimum régional de la zone I.

Conditions optimales pour les talents

Outre les revenus, la nouvelle politique met l'accent sur l'environnement de travail, les conditions de recherche, les opportunités de carrière, le degré d'autonomie professionnelle et une reconnaissance à la hauteur des contributions apportées. Le mécanisme de valorisation et de fidélisation est également structuré autour de l'attribution de missions adossées à des résultats concrets, la définition claire des prérogatives et responsabilités, une évaluation réelle assortie d'une rémunération liée à l'efficacité, un parcours professionnel défini, des formations adaptées, la participation à de grands projets et un dispositif de reconnaissance adéquat.

Selon Nguyên Thanh Hiên, directeur adjoint du Comité de gestion de la Zone agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, l'objectif ultime de cette politique ne réside pas seulement dans le nombre d'experts attirés, mais surtout dans la valeur que ces derniers apportent à la ville. Pour y parvenir, il convient de continuer à perfectionner un mécanisme d'attraction plus compétitif, centré sur la production et l'efficacité, tout en renforçant la synergie entre les services, secteurs, universités, instituts de recherche, entreprises et unités utilisateurs. Cela permettra de former progressivement un réseau d'intellectuels, de scientifiques et d'experts capables de soutenir la ville sur le long terme dans son processus de développement scientifique, technologique, d'innovation et de transformation numérique.

Fort de la pratique sur le terrain, le Dr. Trinh Xuân Thang, directeur du Centre de recherche et de développement de la Zone des hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville, a suggéré que la ville continue de revaloriser les revenus des experts, accorde de la flexibilité sur leur temps de travail et attribue des fonds de recherche scientifique, technologique et d'innovation dès la signature des contrats.

Texte et photos : Quang Châu/ CVN