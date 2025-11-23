Les Hà Nhì accueillent leur Nouvel An traditionnel

Contrairement à de nombreux autres groupes ethniques, le Nouvel An traditionnel de l’ethnie Hà Nhì, dans la commune frontalière de Thu Lum, province de Lai Châu (Nord), arrive plus tôt, à la mi-novembre selon le calendrier grégorien.

C’est le moment où l’on peut enfin se reposer après une année de dur labeur. Un élément indispensable de cette fête est la viande de porc : quand le Nouvel An approche, chaque famille doit en abattre un. Parmi toutes les parties, le foie est considéré comme le plus important, car les Hà Nhì ont pour coutume de l’examiner pour prédire la santé de la famille et les perspectives de réussite dans l’année à venir.

Dans cette région où la rivière Noire entre sur le territoire vietnamien, le Nouvel An traditionnel des Hà Nhì n’est pas seulement l’occasion pour les enfants et petits-enfants de se réunir, de présenter leurs vœux aux parents et aux grands-parents, d’honorer les ancêtres ou de rendre visite aux proches. C’est aussi un moment sacré où chacun fait le bilan de l’année écoulée et accueille la nouvelle avec confiance et espérance.

Texte et photos : Quy Trung - Xuân Lôc/VNA/CVN