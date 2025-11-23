Les Hà Nhì accueillent leur Nouvel An traditionnel

>> Quand les Hà Nhi fêtent leur Têt traditionnel
>> La Fête de la saison des pluies des Hà Nhi
>> Un tableau vivant : la mode traditionnelle des femmes Hà Nhi
|Les anciens se lèvent avant l’aube pour préparer les premiers travaux et mettre en ordre leurs habits de fête.
|Dès leur réveil, les Hà Nhì allument le feu, font chauffer l’eau et se préparent pour l’abattage du porc.
C’est le moment où l’on peut enfin se reposer après une année de dur labeur. Un élément indispensable de cette fête est la viande de porc : quand le Nouvel An approche, chaque famille doit en abattre un. Parmi toutes les parties, le foie est considéré comme le plus important, car les Hà Nhì ont pour coutume de l’examiner pour prédire la santé de la famille et les perspectives de réussite dans l’année à venir.
|La viande de porc étant incontournable pendant cette période, chaque famille procède à cette préparation lorsque les festivités commencent.
|Au cours des jours de fête, en plus des mets déjà préparés, presque toutes les familles disposent de viande suspendue dans la cuisine.
|Le premier jour de l’année, les époux se réunissent au premier repas du Nouvel An pour s’échanger des vœux de santé et de paix.
|Les femmes Hà Nhì préparent soigneusement leurs tenues pour accueillir une nouvelle saison printanière.
Dans cette région où la rivière Noire entre sur le territoire vietnamien, le Nouvel An traditionnel des Hà Nhì n’est pas seulement l’occasion pour les enfants et petits-enfants de se réunir, de présenter leurs vœux aux parents et aux grands-parents, d’honorer les ancêtres ou de rendre visite aux proches. C’est aussi un moment sacré où chacun fait le bilan de l’année écoulée et accueille la nouvelle avec confiance et espérance.
Texte et photos : Quy Trung - Xuân Lôc/VNA/CVN