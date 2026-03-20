La Bourse de Paris avance prudemment avec la baisse des prix de l'énergie

La Bourse de Paris évolue en petite hausse vendredi 20 mars, profitant de l'accalmie sur les prix du pétrole et du gaz, malgré la nervosité persistante dans le sillage du conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 09h45 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 prenait 52,14 points, soit 0,67%, à 7.860,01 points. Jeudi 19 mars, le CAC 40 a perdu 2,03% et fini la séance à 7.807,87 points.

"À l'approche du week-end, les marchés financiers envoient des signaux mitigés : les prix du pétrole se replient, mais les marchés actions (sont) agités", note Patrick Munnelly, de Tickmill Group, "les investisseurs surveillant de près les développements aux États-Unis et en Israël visant à apaiser les tensions avec l'Iran".

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, se repliait de 1,07%, à 107,49 dollars vers 08h15 GMT. Il avait bondi la veille jusqu'à près de 120 dollars, avant de largement modérer sa course.

Le président américain Donald Trump a assuré avoir réclamé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de ne plus frapper les infrastructures énergétiques en Iran.

Ce conflit "finira plus tôt que les gens ne le pensent", a-t-il promis, des propos perçus comme rassurants par les marchés.

"Cette détente reste néanmoins fragile, alors que le marché continue d'intégrer un choc d'offre historique, avec près de 10 millions de barils par jour retirés du marché mondial", précise John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Private Bank.

Les industrielles brillent

Les valeurs industrielles comme ArcelorMittal (+2,67% à 43,90 euros) ou Saint-Gobain (+1,90% à 69,62 euros) reprenaient des couleurs vendredi 20 mars à la Bourse de Paris, profitant de la baisse des prix du gaz et du pétrole, les énergies fossiles restant un gros poste de dépenses pour ce secteur.

En face, TotalEnergies perdait 0,69% à 78,05 euros, après s'être fortement apprécié la veille.

AFP/VNA/CVN