TikTok, premier réseau social pour s'informer chez les adolescents

Les réseaux sociaux occupent désormais une place centrale dans l’accès à l’actualité des adolescents, avec TikTok comme principale porte d’entrée, relève un sondage publié jeudi 19 mars par l’Association e-Enfance/3018.

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Photo : AFP/VNA/CVN

69% des 16-18 ans déclarent que c'est sur les réseaux sociaux qu'ils sont le plus exposés aux informations. Quand ils cherchent activement à s'informer, 40% se tournent vers les médias classiques, 38% vers les réseaux sociaux, et 32% vers l'IA conversationnelle.

Chez ceux qui se tournent vers les réseaux sociaux, quatre sur cinq choisissent TikTok dans cette tranche d'âge.

Chez les 11-18 ans, 28% recherchent de l’information sur les réseaux sociaux, dont 70% sur TikTok.

Les trois quarts des jeunes disent repérer régulièrement des fausses informations (produits miracles, théories de complot, informations politiques...), selon ce sondage réalisé en janvier auprès de 1.049 jeunes, par l’Institut Toluna Harris Interactive.

À force d'être exposé à de fausses informations, quatre sur cinq ne savent plus à qui faire confiance, relève l'association de protection des enfants sur internet.

Par ailleurs, 56% des adolescents ont confiance dans les informations fournies par des intelligences artificielles génératives comme ChatGPT.

Et 40% remettent rarement, voire jamais, en cause une information provenant d’une IA.

"Entre désinformation, circulation rapide de contenus sur les réseaux sociaux et outils d’intelligence artificielle capables de produire des images, textes ou vidéos difficilement distinguables du réel, les adolescents évoluent dans un contexte où les repères traditionnels de fiabilité se fragilisent", commente l'association.

À peine un jeune de 16-18 ans sur deux déclare faire confiance au président de la République et au gouvernement, une proportion qui tombe à 37% chez les 11-13 ans.

AFP/VNA/CVN