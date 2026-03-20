Wall Street ouvre en baisse, craint une escalade du conflit au Moyen-Orient

La Bourse de New York évoluait dans le rouge jeudi 19 mars, crispée par de nouvelles frappes contre des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient, qui poussent les prix du pétrole et attisent les craintes d'inflation.

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>> Wall Street termine en baisse, l'inflation en ligne de mire

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 13h50 GMT, le Dow Jones cédait 0,44%, l'indice Nasdaq perdait 0,67% et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,50%.

"Les inquiétudes concernant la guerre s'intensifient" à Wall Street, résume Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Ces dernières 24 heures, les grands sites pétroliers et gaziers du Moyen-Orient autour du Golfe ont été pris pour cible, laissant craindre une crise d'approvisionnement et non plus seulement d'acheminement.

Le détroit d'Ormuz, où transite environ 20% du pétrole mondial, reste bloqué et les prix de l'or noir poursuivent leur ascension.

Le baril de Brent, référence mondial du brut, s'échangeait à 112,73 dollars (+4,98% par rapport à la veille). Il est même monté jusqu'à 119,13 dollars en séance.

"Les prix de l'énergie vont rester au centre de l'attention pendant un certain temps, jusqu'à ce que les investisseurs aient une idée plus claire de la situation géopolitique", explique à l'AFP Jack Ablin, de Cresset.

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré jeudi 19 mars que les États-Unis n'avaient pas de "calendrier défini" ni de "délai fixé" pour la fin des opérations militaires américaines en Iran.

Les pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l'énergie sont donc "source d'inquiétude", résume Jack Ablin. "À cela s'ajoute désormais la Fed (la banque centrale américaine, ndlr), qui vient accroître l'incertitude des investisseurs", poursuit l'analyste.

L'institution monétaire a décidé la veille, sans surprise, de laisser ses taux d'intérêt inchangés pour la deuxième fois d'affilée.

"À court terme, la hausse des prix de l'énergie fera grimper l'inflation globale", a reconnu le patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ajoutant toutefois qu'il était "trop tôt pour déterminer l'ampleur et la durée des effets potentiels (du conflit, ndlr) sur l'économie".

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain se tendait encore légèrement, à 4,28% vers 13h50 GMT contre 4,27% à la clôture la veille. Il s'établissait à 3,94% avant les premières frappes israélo-américaines en Iran.

"Le brouillard de la guerre obscurcit le reste", remarque Patrick O'Hare, et les indicateurs macroéconomiques du jour passent une nouvelle fois au second plan.

Les demandes d'allocations chômage se sont établies légèrement en deçà des attentes la semaine passée, à 205.000.

Au tableau des valeurs, le géant des puces Micron (-5,59% à 435,90 dollars) chutait, malgré des résultats supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre dont un bénéfice net par action d'environ 12 dollars, contre 9,15 escompté.

Mais la révision à la hausse de ses prévisions d'investissements pour l'exercice 2026 ont crispé les investisseurs.

La plateforme de réservation de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Uber (+0,80% à 77,27 dollars) avançait après avoir annoncé un partenariat avec le constructeur de véhicules électriques Rivian.

D'une valeur totale pouvant aller jusqu'à 1,25 milliard de dollars, l'accord vise à déployer jusqu'à 50.000 robotaxis d'ici 2031.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly (-0,18% à 916,39 dollars) ne profitant pas de l'annonce d'une première étape d'essai clinique réussie pour son médicament de nouvelle génération contre l'obésité chez des patients atteints de diabète de type 2.

AFP/VNA/CVN