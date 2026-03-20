Les eurodéputés posent leurs conditions pour valider l'accord commercial avec Washington

Après des mois de blocage, les eurodéputés ont donné jeudi 19 mars un premier feu vert à l'accord commercial signé l'été dernier entre les États-Unis et l'UE.

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Photo : AFP/VNA/CVN



Lors d'un vote très attendu à Bruxelles, la commission du commerce international du Parlement européen a approuvé la suppression des droits de douane appliqués dans l'Union européenne sur les importations de produits américains.

Il s'agissait du principal engagement pris par Bruxelles dans le cadre de l'accord commercial conclu l'été dernier avec Washington.

En échange, les Américains ont promis de limiter à 15% les droits de douane sur la plupart des produits européens, loin des 30% que Donald Trump avait menacé d'imposer.

Les parlementaires ont cependant assorti la mise en œuvre de l'accord de multiples garde-fous, clauses de sauvegarde et autres conditions suspensives. Selon un communiqué du Parlement, ces dispositions permettront à l'UE :

- de n'appliquer la suppression des droits de douane que si les Américains remplissent tous leurs engagements,

- de la conditionner à l'abaissement de 50% à 15% des droits de douane américains sur les produits européens contenant moins de 50% d'acier ou d'aluminium,

- de limiter à deux ans sa durée, en prévoyant l'expiration de cette mesure le 31 mars 2028,

- de la suspendre dans le cas où les Américains reviendraient sur leurs engagements, ou s'ils menaçaient la sécurité européenne.

Ces dispositions devront encore être approuvées par l'ensemble des eurodéputés lors d'un vote en séance plénière prévu le 26 mars.

Sans commenter ces conditions introduites par les eurodéputés, l'ambassadeur américain auprès de l'UE, Andrew Puzder, a salué sur X le "vote positif" de jeudi 19 mars, qui vient conforter "la relation commerciale et d'investissement la plus importante de l'histoire".

De son côté, la Chambre de commerce américaine auprès de l'UE a dit "comprendre la prudence des députés européens, dans une situation politique transatlantique volatile", tout en soulignant que l'accord entre Bruxelles et Washington restait "le chemin le plus réaliste" pour ramener stabilité et clarté.

AFP/VNA/CVN