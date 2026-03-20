France

Le patron de Voodoo en passe de prendre le contrôle de Konbini et du Gorafi

Alexandre Yazdi, patron du poids lourd français du jeu vidéo mobile Voodoo, est " entré en négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire " au capital du groupe de médias numériques DC Company, qui détient Konbini et Le Gorafi, ont annoncé les deux parties à l'AFP jeudi 19 mars.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette opération "vise à accompagner une nouvelle phase de développement du groupe, en renforçant notamment ses capacités d'investissement", ont indiqué M. Yazdi et DC Company dans un communiqué commun. Aucun détail financier n'a été dévoilé.

Cela "s'inscrit dans la continuité d'une relation engagée depuis plusieurs années", M. Yazdi étant "investisseur de longue date dans DC Company", selon le communiqué. Le montant de sa participation actuelle n'a pas été divulgué.

Fondé par Geoffrey La Rocca, DC Company a racheté début 2024 Konbini, pionnier des médias en ligne prisé des 15-35 ans. Le groupe comprend aussi d'autres médias numériques : le site satirique Le Gorafi, et les médias féministes Herstory (ex-Les Eclaireuses) et C’est Qui La Boss.

Le groupe revendique "8 milliards de vues en 2025" en France et à l'international.

M. Yazdi est le co-fondateur et dirigeant de Voodoo. Créée en 2013, l'entreprise est devenue un poids lourd du marché du jeu mobile (qui pèse plus de 100 milliards de dollars dans le monde en 2025, selon le cabinet Newzoo). Elle a réalisé 778 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2025.

Voodoo s'est aussi diversifiée dans les applications en créant Wizz, un réseau social pour adolescents qui compte trois millions d'utilisateurs quotidiens dans le monde, dont un tiers aux États-Unis.

L'entreprise française a également racheté le réseau BeReal en 2024 pour 500 millions d'euros.

Cette application très populaire auprès de la génération Z, où les utilisateurs partagent des photos instantanées, compte 40 millions d'utilisateurs mensuels, dont plus de 8 millions au Japon (son premier marché) et 5,5 millions en France.

"En s'appuyant sur l'expertise produit et technologique d'Alexandre Yazdi développée au sein de Voodoo et BeReal, et sur le savoir-faire de Geoffrey La Rocca dans le développement de marques médias fortes et engagées, les deux entrepreneurs entendent continuer à développer un modèle de médias innovant, durable et indépendant", selon le communiqué commun.

AFP/VNA/CVN