Répétition générale du grand défilé marquant le 50e anniversaire de la réunification nationale

>> Les hélicoptères du grand défilé entament leurs ultimes répétitions

>> Des soldats lao et cambodgiens se joignent à la répétition du défilé du 30 avril

>> Le grand défilé du 30 avril est en répétition préliminaire au niveau de l’État

Photo : VNA/CVN

La répétition était dirigée par Trân Câm Tu, membre du Bureau politique du Parti, membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti et chef du Comité central de pilotage pour la célébration des anniversaires majeurs et des événements historiques importants de la nation pour 2023-2025 ; Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, président de sa Commission de la propagande, l'éducation et la mobilisation auprès de masse, et vice-président permanent du Comité directeur central ; Nguyên Van Nên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité directeur des célébrations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale ; le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense et le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, entre autres.

L'événement a débuté par un spectacle artistique de masse, comprenant un spectacle de tambours sur le thème "L'Épopée de la victoire totale" par l'Académie de police populaire, avec plus de 800 tambours de différents types ; une danse d'exercice au fusil sur le thème "La joie totale du pays" et des démonstrations artistiques de la Garde d'honneur militaire, ainsi que des performances d'artistes de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Le programme de répétition a officiellement débuté par la cérémonie de lever du drapeau, accompagnée d'une salve de 21 coups de canon tirée par l'artillerie de cérémonie au quai de Bach Dang, dans le 1er arrondissement.

S'en est suivie la présentation solennelle des dirigeants du Parti, de l'État, ainsi que des délégués nationaux et internationaux présents. Viennent ensuite les discours des dirigeants du Parti et de l'État, d'un représentant des forces ayant participé à la légendaire campagne Hô Chi Minh et d'un représentant de la jeune génération.

Le défilé a débuté par le survol du centre d'Hô Chi Minh-Ville par un escadron d'hélicoptères arborant les drapeaux du Parti et de l'État, accompagné d'avions de chasse de l'Armée populaire vietnamienne.

Ensuite, le groupe de véhicules de cérémonie a avancé vers la scène principale dans l'ordre suivant : un véhicule arborant l'emblème national de la République socialiste du Vietnam, un véhicule à l'effigie du Président Hô Chi Minh et un véhicule symbolisant les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

La maquette du véhicule à l'emblème national arborait l'emblème surmonté d'un oiseau Lac stylisé, symbolisant l'aspiration et la détermination de la nation. À son bord se trouvaient 54 étudiants exceptionnels, représentant la grande unité nationale des 54 groupes ethniques du pays, forgée au cours de milliers d'années de construction et de défense de la nation, et cristallisée dans la force miraculeuse qui a conduit à la Victoire historique du Printemps de 1975.

Après les drapeaux du Parti et du pays, suivait le véhicule arborant le portrait du Président Hô Chi Minh, accompagné de 50 jeunes et enfants exceptionnels - la future génération de la nation. Vient ensuite le véhicule symbolisant les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale, arborant le drapeau rouge et bleu du Front national de libération du Sud-Vietnam, affirmant que la Victoire historique du Printemps de 1975 était un chapitre glorieux de la lutte de la nation pour l'indépendance et l'unité, marquant le début d'une nouvelle ère - celle de la construction d'un Vietnam socialiste prospère, fort, démocratique, juste et civilisé. Ce véhicule était accompagné de 50 jeunes exceptionnels.

L'événement a réuni 25 formations militaires et de milice, 17 formations de police et 12 formations d'organisations de masse.

La répétition du défilé militaire a également réuni des formations des armées chinoise, lao et cambodgienne.

À l'issue de la répétition, les responsables du Comité central de pilotage ont offert des cadeaux et encouragé les forces participant au défilé et à la procession. Ils ont ensuite organisé une séance d'évaluation afin de tirer les leçons et de discuter des mesures à prendre pour parfaire les préparatifs et assurer le succès de la célébration officielle.

La grande cérémonie marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale aura lieu le 30 avril à 6h30.

VNA/CVN