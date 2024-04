La presse argentine publie un article écrit par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong

>> Conférence sur le livre du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la grande union nationale

>> Nguyên Phu Trong adresse ses vœux du Nouvel An au Laos et au Cambodge

L'article intitulé "Avec fierté et confiance sous le glorieux drapeau du Parti, le Vietnam est déterminé à construire un pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et héroïque avec une culture de longue date", a affirmé que la fondation du Parti communiste du Vietnam constitue un tournant historique important pour le peuple vietnamien et le résultat de la combinaison du marxisme-léninisme avec le mouvement ouvrier et le mouvement patriotique.

Selon l’article, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien a lutté pour l'indépendance nationale, la libération du Sud et la Réunification du pays, a surmonté les conséquences de la guerre et réalise l’œuvre de Renouveau (Dôi moi) et l'intégration internationale en faveur du développement du pays.

"La réalité riche et vivante de la révolution vietnamienne depuis le jour de la création du Parti jusqu'à aujourd'hui a prouvé que sa direction correcte et sage est le principal facteur qui décide de toutes les victoires de la révolution, créant de nombreux miracles", a déclaré Nguyên Phu Trong.

Il a également souligné la tradition de loyauté illimitée envers les intérêts de la nation et de la classe, de fermeté envers les objectifs et les idéaux d'indépendance nationale associés au socialisme sur la base du marxisme-léninisme et de l'idéologie de Hô Chi Minh.

C’est la tradition de maintenir l’indépendance et l’autodétermination à l’intérieur des frontières ; maîtriser, appliquer et développer de manière créative le marxisme-léninisme, s'appuyer sur l'expérience internationale pour tracer des lignes directrices appropriées et mettre en œuvre efficacement les tâches révolutionnaires.

"C'est la tradition des liens de sang entre le Parti et le peuple, considérant toujours le service du peuple comme une raison de vivre et un objectif pour lequel lutter. Il s’agit d’une tradition de stricte solidarité, d’organisation et de discipline fondée sur le centralisme démocratique, l’autocritique, la critique et l’affection envers les camarades. Il s'agit d'une tradition de solidarité internationale fidèle et désintéressée, basée sur de nobles principes et objectifs", a déclaré le secrétaire général du Parti.

"Notre Parti est vraiment grand ! Notre peuple est vraiment héroïque ! Notre pays n'a jamais eu la fortune, le potentiel, la position et le prestige international qu'il possède aujourd'hui", a déclaré Nguyên Phu Trong.

VNA/CVN