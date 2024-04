Les garde-côtes vietnamiens et la frégate française Vendémiaire s'entraînent ensemble

Photo : VNA/CVN

Lors de cet exercice, les deux parties ont échangé des expériences en matière de lutte contre la contrebande en mer, partagé des informations, pratiqué les activités de recherche et de sauvetage, de prévention et de lutte contre les incendies, la pollution et la garantie de la sécurité en mer.

C'est la première fois que les garde-côtes vietnamiens a participé à un entraînement en mer avec les officiers et marins de la frégate française Vendémiaire.

La frégate mesure 93 mètres de long, 14 m de large, avec un tonnage de 3.000 tonnes. Il dispose d'un équipage comprenant 98 officiers, marins et embarque un hélicoptère.

Le navire a quitté Nouméa (Nouvelle Calédonie) le 29 février et a effectué des missions de patrouille maritime, en interaction avec les forces armées de l'ASEAN et des pays de la région, notamment le Timor-Leste, l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Brunei et l'Australie, avant d’embarquer le port de Tiên Sa, entamant une visite dans la ville de Dà Nang du 11 au 15 avril.

La visite vise à promouvoir les échanges et la coopération entre les deux forces en particulier et les relations de défense entre le Vietnam et la France en général. De même, elle a montré l'intérêt de la France à garantir la liberté de navigation et de survol en mer, ainsi qu'à protéger les espaces communs, contribuant ainsi à promouvoir la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et la paix, la stabilité et le développement des deux pays ainsi que de la région et du monde.

VNA/CVN