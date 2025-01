Les délégués de l'APF découvrent l'agriculture verte à Cân Tho

Photo : VNA/CVN

La délégation, dirigée par le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyên Duc Hai, et le président de l'AN du Congo, Vital Kamerhe, a visité plusieurs sites, dont la société par actions Trung An, spécialisée dans l'agriculture high-tech, les coopératives New Green Farm Cooperative, dans l'arrondissement de Thôt Nôt, et Sông Hâu Farm, dans le district de Cô Dô.

À la société par actions Trung An, les délégués ont observé les processus de production et d'emballage du riz. Pham Thai Binh, directeur général de la société, a souligné les partenariats de Trung An avec des milliers d'agriculteurs du delta du Mékong pour promouvoir des pratiques agricoles durables. Cette société se spécialise dans la production de riz biologique destiné à l'exportation, notamment vers l'Europe et plusieurs pays.

Vital Kamerhe a exprimé son admiration pour les politiques agricoles du Vietnam, notant que le Congo cherche à s'inspirer des pratiques durables du pays.

La délégation a également visité la coopérative New Green Farm, qui a présenté des techniques innovantes telles que la production d'engrais organiques à partir de paille de riz, le modèle de grand champ.

Ils ont exploré des technologies de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, dont des systèmes de surveillance du niveau d'eau et des émissions d'éthanol.

Vital Kamerhe a montré un intérêt particulier pour le modèle de myciculture utilisant de la paille de riz et a participé à la récolte de champignons.

La dernière étape de la visite a été la ferme Sông Hâu, un site écotouristique de 14 ha, qui met en valeur les activités traditionnelles du Têt. Les délégués y ont dégusté des plats traditionnels et ont appris comment la ferme intègre l'agriculture durable à l'écotourisme pour lutter contre le changement climatique.

VNA/CVN