Brésil : le bilan des inondations sans précédent s'élève à 180 morts

Au moins 180 personnes sont mortes suite à des semaines d'inondations record dans l'État du Rio Grande do Sul, dans le Sud du Brésil, et 32 autres sont encore portées disparues, selon un dernier bilan mercredi 3 juillet de la protection civile.

>> Brésil : le bilan des inondations s'élève à 169 morts

>> Le bilan des intempéries dans le Sud du Brésil s'élève à 171 morts

Des pluies torrentielles ont commencé le 29 avril et se sont poursuivies pendant plusieurs jours, inondant les villes dans tout l'État. Les opérations de secours ont été lancées après que les inondations ont commencé à diminuer à la mi-juin. Les intempéries ont touché quelque 2.398.255 habitants dans 478 villes, dont la capitale de l'État, Porto Alegre, a indiqué l'agence dans un rapport, ajoutant qu'au plus fort des orages, plus de 450.000 personnes avaient été évacuées. Le gouvernement brésilien a alloué 85,7 milliards de réals (environ 15,4 milliards d'USD) afin d'aider la reconstruction du Rio Grande do Sul, selon le secrétaire à la communication sociale, Paulo Pimenta, nommé par le président Luiz Inacio Lula da Silva pour superviser l'avancement des travaux de reconstruction.

APS/VNA/CVN