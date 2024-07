Côte d'Ivoire : 185 personnes intoxiquées après une pollution minière dans un fleuve

Il s'agit de la mine d'or d'Ity, dans la zone de Zouan-Hounien (ouest), exploitée par le groupe canadien Endeavour Mining qui a nié mardi 2 juillet toute "mise en danger" des populations. Selon le ministère ivoirien de l'Environnement, après des analyses, c'est la "rupture d'une valve" d'une canalisation qui transportait de "l'eau boueuse cyanurée de décantation", issue de l'exploitation de la mine qui est à l'origine de la pollution. Ces eaux ont atteint une rivière adjacente avant d'aboutir au fleuve Cavally, poursuit le ministère dans un communiqué mardi soir 2 juillet, causant des "vomissements et des maux de tête" pour les populations riveraines et "une mortalité massive de poissons". Ce fleuve, importante ressource pour les habitants de la région, longe l'ouest de la Côte d'Ivoire sur plusieurs centaines de kilomètres. "185 patients ont été légèrement intoxiqués", rapportant "ballonnements et vomissements" au centre de santé du village de Ouyatouo où ils ont été pris en charge, a expliqué à l'AFP, le préfet de Zouan-Hounien, Moussa Dao. Le ministère comme le préfet ont affirmé qu'aucun décès n'est à signaler.

AFP/VNA/CVN