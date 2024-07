Le COVID-19 affecte principalement les groupes à risque en Thaïlande

>> Épidémie de COVID-19 dans une prison thaïlandaise

Depuis le début de cette année, 31.205 personnes ont été hospitalisées à cause du COVID-19, avec 172 décès, a déclaré le directeur général du DDC, Thongchai Keeratihattayakorn. Du 23 au 29 juin, il y a eu 3.256 patients hospitalisés pour le COVID-19, soit une moyenne de 465 par jour, et 709 cas de pneumonie, dont 336 sous respiration assistée. Il y a eu 16 décès, pour la plupart des personnes de plus de 60 ans. Il a conseillé aux personnes appartenant aux groupes à risque de suivre particulièrement les conseils de prévention du COVID-19 : garder leurs distances, porter un masque et se laver les mains fréquemment. La situation du COVID-19 en Thaïlande est désormais similaire à celle de la grippe, qui se propage lorsque les gens sont regroupés et entassés, selon le directeur général adjoint du DDC, le Dr Apichat Wachirapan.

VNA/CVN