La Thaïlande accueille plus de 17,5 millions de touristes étrangers au premier semestre

La Thaïlande a accueilli plus de 17,5 millions de touristes étrangers au premier semestre 2024, ce qui a rapporté à ce pays d'Asie du Sud-Est des recettes de plus de 825 milliards de THB (environ 22,6 milliards d'USD), selon le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports.