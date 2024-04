Le Vietnam crée sa première Fédération de triathlon

Lê Hông Minh, directeur général de la licorne technologique vietnamienne VNG, a été élu président de la fédération. Nguyên Thu Phuong, fonctionnaire du Département de l’éducation physique et des sports du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a été nommée secrétaire générale. La fédération a également élu quatre vice-présidents et un membre permanent.

Le congrès a défini les objectifs du triathlon vietnamien pour la période 2024-2029. Pour les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), prévus en Thaïlande en 2025, la fédération espère remporter des médailles d’or dans les épreuves de duathlon masculin et féminin, qui combinent course à pied et cyclisme.

Les autres objectifs incluent la qualification des athlètes pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2036 et le classement parmi les six premiers aux Jeux asiatiques la même année.

Au cours de la dernière décennie, les triathlons ont gagné en popularité au Vietnam, avec une forte croissance du nombre de participants.

Presque toutes les grandes provinces et villes accueillent désormais des groupes de triathlon, certains comptant plus de 10.000 membres.

De plus, le Vietnam accueille de grands événements internationaux de triathlon, tels que l’Ironman 70.3 Vietnam dans la ville de Dà Nang, organisé depuis 2015.

Bien que relativement nouvelle sur la scène compétitive, l’équipe vietnamienne de triathlon a rapidement fait sa marque.

Depuis ses débuts aux SEA Games aux Philippines en 2019, l’équipe a toujours réalisé des performances louables lors des matchs suivants en 2022 et 2023, remportant plusieurs médailles, dont deux médailles d’or consécutives remportées par Pham Tiên San de la province de Bac Giang dans le duathlon masculin.

La création de la Fédération vietnamienne de triathlon et son affiliation au World Triathlon devraient offrir de nombreuses opportunités aux athlètes vietnamiens de recevoir une formation appropriée, d’améliorer leurs compétences et de participer à des compétitions mondiales.

Elle apportera de nombreuses opportunités aux triathlètes vietnamiens d’être formés de manière systématique, d’améliorer leur niveau professionnel et de participer à des compétitions de triathlon mondiales.

Il s’agit d’une étape importante vers l’élévation du triathlon au rang de sport clé au Vietnam, avec des aspirations à long terme à concourir à des niveaux plus élevés tels que les Jeux asiatiques et les Jeux olympiques.

