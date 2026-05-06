Les Bourses européennes terminent dans le vert, sauf Londres

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|La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
|Photo : AFP/VNA/CVN
Après avoir connu de nettes baisses le 4 mai, Francfort a repris 1,71%, Paris 1,08% et Milan 2,27%. Londres était la seule place dans le rouge (-1,66%). Elle était fermée le 4 mai et a donc intégré, avec un jour de retard, les évènements de la veille.
AFP/VNA/CVN