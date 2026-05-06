icon search
mask
International / Économie
Les Bourses européennes terminent dans le vert, sauf Londres

Les marchés boursiers européens ont fini en rebond le 5 mai, à l'exception de Londres, portés par une accalmie sur les prix du pétrole après leur flambée de la veille, provoquée par la montée des tensions autour du détroit d'Ormuz.

>> Les Bourses mondiales font le pari de l'optimisme

>> Moyen-Orient : les marchés boursiers se donnent le temps d'y voir clair

>> Wall Street en hausse, réserve un bon accueil aux résultats d'entreprises

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Photo : AFP/VNA/CVN

Après avoir connu de nettes baisses le 4 mai, Francfort a repris 1,71%, Paris 1,08% et Milan 2,27%. Londres était la seule place dans le rouge (-1,66%). Elle était fermée le 4 mai et a donc intégré, avec un jour de retard, les évènements de la veille.

AFP/VNA/CVN

#Bourses #Europe #marché

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top