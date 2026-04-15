Les Bourses mondiales font le pari de l'optimisme

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

En Europe, Paris a pris 1,12%, Francfort 1,27% et Milan 1,36%. Londres n'a gagné que 0,25%, mais elle a été ralentie par ses majors pétrolières qui ont pâti du recul des prix du brut.

À Wall Street, le Dow Jones a gagné 0,66%, l'indice Nasdaq a avancé de 1,96% et l'indice élargi S&P 500 a pris 1,18%.

"L'optimisme grandit (...) ce qui ravive l'enthousiasme des marchés", explique Jose Torres, d'Interactive Brokers. Certains investisseurs - dont des fonds spéculatifs - "estiment nécessaire de revenir sur le marché et d'augmenter à nouveau leur exposition au risque", remarque Tom Cahill, de Ventura Wealth Management. Dans ce contexte, les cours du pétrole ont reculé mardi 14 avril sous les 100 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) a chuté de 7,87% à 91,28 dollars et le Brent, la référence internationale, a perdu 4,60% à 94,79 dollars.

APS/VNA/CVN