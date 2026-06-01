Les activités bouddhiques contribuent à renforcer les liens vietnamo-lao

Le vénérable Thich Minh Quang, gérant de la pagode Phât Tich, a déclaré que le Vesak répond non seulement aux besoins spirituels de la communauté vietnamienne au Laos, mais contribue également à promouvoir les échanges entre les peuples et à approfondir l’amitié spéciale qui unit les deux pays voisins.

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Photo : VNA/CVN

Une cérémonie solennelle s’est tenue à la pagode Phat Tich de Vientiane, au Laos, le 31 mai, pour célébrer l’anniversaire du Bouddha en l’an 2570 du calendrier bouddhique (Vesak 2026).

Cet événement a rassemblé des dignitaires bouddhistes, moines et fidèles vietnamiens et lao, des représentants de l’Union de la Sangha bouddhiste du Laos, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, des représentants d’organismes et d’associations, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne de Vientiane.

Les participants ont écouté un message du vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS), qui souligne que, face aux incertitudes croissantes du monde, les enseignements bouddhistes de compassion et de sagesse demeurent un fondement essentiel pour la paix, la solidarité et le développement durable.

Le message rappelait également que 2026 marque le 45e anniversaire de la fondation de la VBS (7 novembre 1981-2026) et que le 10e Congrès national de la VBS se tiendra prochainement à Hô Chi Minh-Ville en novembre.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de cet événement, le vénérable Thich Minh Quang, gérant de la pagode Phât Tich, a déclaré que le Vesak répond non seulement aux besoins spirituels de la communauté vietnamienne au Laos, mais contribue également à promouvoir les échanges entre les peuples et à approfondir l’amitié spéciale qui unit les deux pays voisins.

Il a exhorté les Vietnamiens de la diaspora au Laos à maintenir leur solidarité, à préserver leurs liens étroits avec leur patrie et à perpétuer les traditions culturelles vietnamiennes.

La cérémonie a été marquée par les rituels traditionnels du Vesak, notamment une procession du Bouddha, la récitation de textes sacrés, le bain symbolique du Bouddha et des prières pour la paix et la prospérité.

À cette occasion, la pagode Phât Tich et des bienfaiteurs ont offert 200 colis cadeaux à des personnes en situation de handicap et à des résidents défavorisés, témoignant ainsi de l’esprit de compassion bouddhique et de la tradition d’entraide, tout en contribuant à promouvoir l’image de la communauté vietnamienne au Laos.

Le Vesak, jour de la pleine lune du quatrième mois lunaire, est le jour le plus sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde. Des millions de personnes, marquées par les enseignements du Bouddha et par son message de compassion, de paix et de bonne volonté, fêtent le Vesak qui commémore à la fois la naissance, l’éveil et l’entrée au Nirvana du Bouddha.

L’Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 54/115 de 1999, a proclamé une célébration internationale de la journée du Vesak pour saluer la contribution du bouddhisme, l’une des plus anciennes religions au monde, la spiritualité de l’humanité.

VNA/CVN