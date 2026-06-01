Éducation

Les enseignants et les élèves de Khánh Hòa sensibilisent à la protection du milieu marin

En dehors des heures de classe, l’enseignant Nguyên Thanh Phong, de l’école primaire de Dai Lanh, consacre une partie de son temps à ramasser les déchets sur la plage de Dai Lanh, dans la province de Khánh Hòa, aux côtés de ses élèves. À travers ces gestes simples mais porteurs de sens, il transmet discrètement l’amour de la mer et le respect de l’environnement aux jeunes générations, tout en contribuant à préserver la beauté et la propreté du littoral.

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Photo : NVCC/CVN

Une leçon au lever du soleil

Chaque dimanche à l’aube, alors que les pêcheurs commencent à ramener leurs embarcations vers le rivage, une petite "équipe verte" apparaît silencieusement sur la plage de Dai Lanh pour collecter les déchets laissés sur le sable. Cette équipe est composée des jeunes membres du groupe "Environnement vert de Dai Lanh", créé et animé par l’enseignant Nguyên Thanh Phong.

Sacs plastiques, bouteilles, emballages, filets de pêche abandonnés ou autres déchets rejetés par les vagues : rien n’échappe à l’attention des enfants, qui les ramassent patiemment et les déposent dans de grands sacs. En quelques heures seulement, plusieurs sacs sont remplis, bien avant que le soleil ne se lève complètement. Depuis près de quatre ans, ces sourires d’enfants illuminent régulièrement la plage chaque dimanche matin.

Selon Nguyên Thanh Phong, Dai Lanh figure parmi les plus belles plages du Vietnam et attire de nombreux visiteurs. Cependant, cette fréquentation s’accompagne d’une augmentation constante des déchets. Lors de ses séances de jogging matinal, il était souvent attristé par les détritus rejetés sur le rivage par les vagues et souhaitait agir concrètement pour préserver ce patrimoine naturel.

Il a alors introduit cette préoccupation dans ses cours en racontant à ses élèves des histoires et des exemples liés à la protection du milieu marin. L’enthousiasme des enfants a été immédiat. Après avoir échangé avec les parents, il a créé, le 25 septembre 2022, le groupe "Environnement vert de Dai Lanh" avec quelques élèves volontaires. Depuis cette date, les membres se retrouvent chaque dimanche à 5h00 pour nettoyer la plage.

"Les leçons sur le ramassage des déchets ou la protection de l’environnement ne figurent pas dans les manuels scolaires, mais je suis convaincu que ces expériences accompagneront les enfants toute leur vie. J’espère qu’ils développeront des habitudes responsables : jeter les déchets aux endroits prévus, respecter la nature et accomplir des gestes utiles pour notre planète. Lorsque les enfants changent leurs comportements, ils influencent également leurs familles et leur entourage", explique l’enseignant.

Photo : NVCC/CVN

Au fil du temps, le nombre de participants n’a cessé d’augmenter, transformant chaque sortie dominicale en une véritable classe pratique à ciel ouvert. Le choix de l’horaire matinal ne vise pas seulement à nettoyer la plage, mais aussi à encourager les enfants à adopter un mode de vie sain et à pratiquer une activité physique régulière.

"Au début, certains élèves avaient du mal à se lever aussi tôt. Mais en voyant l’enthousiasme de leurs camarades, ils ont rapidement pris l’habitude. Aujourd’hui, le groupe compte environ 45 membres. Chaque sortie se déroule dans un esprit de ponctualité et de responsabilité", précise-t-il.

Concernant les parents, Nguyên Thanh Phong reconnaît que certains étaient d’abord réticents, craignant que cette activité ne perturbe les études de leurs enfants. Toutefois, en constatant que les résultats scolaires restaient satisfaisants et que les enfants adoptaient de meilleures habitudes de gestion des déchets à la maison, ils ont progressivement adhéré au projet. Beaucoup participent désormais aux opérations de nettoyage avec leurs enfants, tandis que d’autres préparent le petit-déjeuner pour l’ensemble du groupe, renforçant ainsi l’esprit de solidarité et de convivialité.

Préserver le bleu de la mer

Pour garantir la sécurité et l’efficacité des opérations, Nguyên Thanh Phong fournit aux enfants des pinces de ramassage, des gants, des sacs de collecte ainsi qu’un uniforme commun. Il leur apprend également à trier les déchets dès leur collecte : les déchets organiques sont regroupés afin de se décomposer naturellement, tandis que les déchets non biodégradables sont acheminés vers les filières de traitement appropriées.

Chaque semaine, même lorsque le temps est pluvieux, les membres du groupe parcourent le littoral pour le nettoyer. "Un jour, une forte pluie s’est abattue soudainement sur nous pendant que nous ramassions les déchets. Nous étions tous trempés, mais les enfants étaient heureux parce qu’ils savaient que leur action était utile", se souvient-il.

Parmi les jeunes participants, Ngô Bao Châu est un exemple particulièrement marquant. Présente dès les débuts du projet alors qu’elle n’avait qu’un peu plus de deux ans, elle accompagnait sa mère lors des opérations de nettoyage. Aujourd’hui, elle participe régulièrement de sa propre initiative.

La jeune fille explique qu’elle éprouve beaucoup de joie à contribuer à rendre la plage plus propre. "Notre professeur nous rappelle toujours d’être prudents lorsque nous ramassons les déchets. Il nous dit aussi que même les plus jeunes peuvent accomplir des actions utiles pour la communauté", raconte-t-elle.

Les activités du groupe ont progressivement inspiré les habitants et les visiteurs. En voyant ces enfants travailler avec sérieux pour nettoyer la plage, de nombreux adultes prennent conscience de l’importance de préserver leur environnement. Un matin, un touriste français, témoin de cette scène, s’est arrêté pour échanger avec les enfants avant de partager leur initiative sur les réseaux sociaux avec ce commentaire : "Le Vietnam est magnifique, non seulement par sa nature, mais aussi par les personnes qui l’habitent. "

Au-delà du nettoyage, le groupe participe également à la plantation et à l’entretien de cocotiers le long du littoral. Les jeunes membres plantent eux-mêmes les jeunes pousses apportées par leur enseignant, les arrosent régulièrement et suivent leur croissance avec attention.

À ce jour, le groupe a organisé environ 150 opérations de nettoyage, y compris pendant les jours fériés. Il collabore régulièrement avec les organisations de jeunesse locales pour assainir les plages et les digues côtières. Les enfants participent également à des activités de recyclage des déchets plastiques et prennent part à diverses campagnes de sensibilisation, notamment à l’occasion de l’Heure de la Terre ou de la Journée mondiale de l’environnement.

Récemment, Nguyên Thanh Phong a remporté le troisième prix du concours "Un air pur pour des campagnes vertes 2025" grâce à son article intitulé "Ne brûlons pas la paille : préservons le vert des champs et le souffle de nos villages". Pour lui, chacune des actions menées avec ses élèves découle avant tout d’un amour sincère pour la nature.

"Je n’instaure ni appel formel ni système de récompense. Pourtant, les enfants arrivent toujours à l’heure et avec beaucoup d’enthousiasme. Certains sont encore très jeunes et se mettent parfois à pleurer lorsqu’ils ne peuvent pas participer. C’est à la fois touchant et encourageant", raconte-t-il avec émotion.

Dans les années à venir, Nguyên Thanh Phong souhaite étendre les opérations de nettoyage à d’autres plages de la région et mobiliser davantage d’habitants. " J’espère que chaque village et chaque école pourra disposer de sa propre “équipe verte”. Ensemble, nous pourrons diffuser une culture de protection de l’environnement et contribuer à rendre les côtes vietnamiennes toujours plus propres et plus belles », conclut-il.

Quang Châu/CVN