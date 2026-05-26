Le Vietnam et le Laos renforcent leur coopération logistique et commerciale

Le Forum des entreprises logistiques Vietnam - Laos 2026 s’est tenu le 26 mai à Vientiane, au Laos.

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Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

L’événement visait à favoriser les échanges d’expériences et à renforcer les liens commerciaux, les investissements ainsi que les services logistiques entre les deux pays.

Le forum était organisé conjointement par le Département du commerce extérieur du ministère lao de l'Industrie et du Commerce, le Département de l'import-export du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le Bureau commercial vietnamien au Laos.

Il était coprésidé par Mme Kingsadone Phetdaoheuang, directrice générale du Département du commerce extérieur du Laos, et Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département vietnamien de l’import-export.

Le forum a réuni des représentants des administrations publiques, des associations professionnelles ainsi que de nombreuses entreprises spécialisées dans la logistique, le transport multimodal, l’import-export et le commerce électronique.

Dans son allocution d’ouverture, Mme Kingsadone Phetdaoheuang, directrice générale du Département du commerce extérieur du Laos, a souligné que cette rencontre contribuait à concrétiser les accords de coopération bilatérale.

Elle a rappelé l’ambition du Laos de devenir un centre régional de connectivité au sein de la sous-région du Mékong et de l’ASEAN, malgré son absence d’accès à la mer.

Le Laos met actuellement en œuvre son "Plan d’action pour la facilitation du commerce et du transport 2025-2030", qui prévoit notamment de réduire les délais de dédouanement, de simplifier les procédures administratives et d’améliorer la performance logistique nationale.

Le pays souhaite également renforcer sa connexion maritime via le complexe portuaire vietnamien de Vung Ang, dans la province de Hà Tinh (Centre).

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Pour sa part, Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département vietnamien de l’import-export, a estimé que la coopération logistique Vietnam - Laos devait évoluer vers un modèle plus moderne, numérique et durable. Il a appelé à développer les infrastructures logistiques et le transport multimodal, tout en accélérant la transformation numérique des services douaniers et de gestion frontalière.

Selon lui, les deux économies disposent d’atouts complémentaires : le Vietnam bénéficie d’un réseau portuaire et logistique développé, tandis que le Laos occupe une position stratégique au cœur de la sous-région du Grand Mékong, reliant l’ASEAN aux marchés d’Asie continentale.

Les discussions ont également mis en évidence plusieurs difficultés persistantes, notamment le coût élevé du transport transfrontalier, les insuffisances d’infrastructures sur certaines routes frontalières et les limites de compatibilité entre les systèmes douaniers électroniques.

Les experts ont plaidé pour une coopération accrue dans la numérisation des procédures et le développement du transport multimodal combinant route, mer et rail, notamment via le futur axe ferroviaire Vung Ang - Vientiane.

Les participants ont estimé que ce forum ouvrait une nouvelle étape prometteuse dans les relations économiques bilatérales. Le renforcement des chaînes logistiques transfrontalières devrait permettre d’accroître la compétitivité des deux économies et soutenir l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à plus de 10 milliards de dollars d’ici 2030.

VNA/CVN