Amélioration de la couverture santé : des services spécialisés plus proches et plus performants

Hô Chi Minh-Ville a pris l’initiative pionnière de déployer des médecins de haut niveau et d’étendre les infrastructures hospitalières vers les zones reculées et insulaires, garantissant ainsi un accès plus équitable aux soins pour l’ensemble de la population.

Pendant longtemps, les habitants des zones périphériques et éloignées ont dû consacrer énormément de temps et de moyens financiers pour accéder aux établissements de santé du centre-ville. Cette situation résultait de l’absence de services médicaux spécialisés à l’échelle locale.

Photo : VNA/CVN

Mais depuis le 6 mai, les patients souffrant d’insuffisance rénale à Côn Dao peuvent désormais bénéficier de séances de dialyse sur place grâce au soutien en équipements et en expertise de l’hôpital Thông Nhât de Hô Chi Minh-Ville, sans devoir se rendre sur le continent comme auparavant. Dès sa mise en service, l’unité de dialyse du Centre de santé civilo-militaire de Côn Dao a pris en charge trois patients nécessitant une hémodialyse régulière. Selon le docteur Lê Công Tho, directeur du Centre, les deux appareils actuellement disponibles permettent de traiter jusqu’à douze patients.

Depuis septembre 2025, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville envoie régulièrement des médecins issus des grands Hôpitaux spécialisés vers le Centre de santé civilo-militaire de Côn Dao afin d’améliorer la qualité des soins d’urgence et des traitements médicaux. À ce jour, dix missions de médecins ont été déployées à Côn Dao. Depuis leur arrivée, le nombre de consultations et de traitements est passé d’environ 80 à plus de 200 patients par jour. Plusieurs techniques médicales spécialisées y ont également été réalisées pour la première fois.

Selon Nguyên Phuoc Lôc, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville, ce programme de rotation de médecins spécialistes contribue à garantir un accès plus équitable aux services de santé, sans que l’éloignement géographique ne constitue un obstacle aux soins médicaux.

Dans la région de Cân Gio, les habitants ont accès depuis décembre 2025 aux services de la 2e antenne de l’hôpital Tu Du, premier modèle d’Hôpital généraliste interconnecté du Vietnam. Cet établissement rassemble des médecins provenant de neuf Hôpitaux de pointe afin d’offrir des soins de haute qualité aux habitants de la région. Depuis son ouverture, l’hôpital accueille chaque mois des milliers de patients. De nombreuses opérations complexes y ont déjà été réalisées et le taux de transfert vers les Hôpitaux du centre-ville a fortement diminué.

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Dans les anciennes régions de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu, parallèlement au soutien technique, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville y développera des antennes secondaires et tertiaires d’hôpitaux. Plusieurs grands Hôpitaux spécialisés, comme l’Hôpital d’oncologie, l’hôpital Tu Du ou l’Hôpital de traumatologie et d’orthopédie, devraient y ouvrir de nouveaux établissements dans les prochaines années.

Selon Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, la ville développe actuellement un système de santé multipolaire, dans lequel les Hôpitaux de périphérie jouent un rôle stratégique afin d’assurer une prise en charge précoce des patients, de désengorger les grands Hôpitaux centraux et de réduire le temps ainsi que les coûts d’accès aux soins pour les habitants des zones éloignées.

Cette vision vise à garantir une plus grande équité dans l’accès aux soins, afin que chaque habitant puisse bénéficier de services médicaux de haute qualité à proximité de son lieu de résidence.

VNA/CVN