La dernière collection d'Armani en clôture de la Fashion Week de Milan

L'ultime collection de Giorgio Armani, décédé début septembre à 91 ans, est présentée, dimanche 28 septembre, à la Fashion Week de Milan, où elle devait initialement célébrer le 50 e anniversaire de la maison italienne, mais devient un hommage final à son créateur.

Photo : AFP/VNA/CVN

Organisé à la Pinacothèque de Brera, la galerie d'art où plus de 120 créations de Giorgio Armani sont visibles dans le cadre d'une exposition anniversaire inaugurée cette semaine, le défilé de ce dimanche devait être l'événement phare d'une année de célébrations du groupe Armani.

La société a décidé que l'exposition et le défilé de mode se tiendraient malgré le décès du légendaire styliste, à la tête d'un empire de plusieurs milliards de dollars, mais l'événement de dimanche s'annonce sombre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le défilé, en tenue de soirée, sera suivi d'une visite de l'exposition, où des tenues emblématiques, des robes de tapis rouge au costume de Richard Gere dans American Gigolo, film qui a contribué à la renommée d'Armani, ont été placées au milieu de chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne.

En guise de souvenir, les invités ont reçu avec leur carton d'invitation un tee-shirt blanc à l'effigie d'Armani. La dernière collection du créateur pour sa marque plus accessible Emporio Armani a été présentée plus tôt cette semaine à Milan, une Fashion Week qu'il a contribué à fonder.

Le défilé était basé sur l'idée du retour à la ville après un voyage : des casquettes en raphia, des pantalons larges et des sacs nomades évoquant des contrées lointaines se transformaient progressivement en une garde-robe citadine.

Photo : AFP/VNA/CVN

On a pu admirer des vestes, parkas, combinaisons et jupes, gilets et tenues de soirée en nylon ultraléger, dans une palette typiquement sobre de beige, noir et gris minéral. Le défilé Giorgio Armani de dimanche soir 28 septembre marque la fin effective de la Fashion Week de Milan, bien que le programme se poursuive jusqu'à lundi 29 septembre.

Certains des plus grands noms de la mode italienne ont présenté leurs collections printemps/été 2026 dans la capitale lombarde cette semaine, de Prada à Gucci en passant par Fendi et Dolce & Gabbana.

AFP/VNA/CVN











