Les œuvres de Nguyên Phu Trong : une grande intelligence au service du Vietnam

Au cours des deux dernières années, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong a publié plusieurs ouvrages précieux. Ces livres, qui compilent ses discours et directives, démontrent une pensée et une vision politique aiguisées sur des enjeux cruciaux pour le pays en cette nouvelle ère.

Parmi les récentes publications du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur les questions fondamentales liées à l’édification et à la défense de la Patrie, au renouveau et au développement du pays, figure le livre intitulé Édifier et développer une culture vietnamienne avancée, imprégnée d'identité nationale.

L’ouvrage est paru le 21 juin dernier et se distingue par son ampleur avec ses 927 pages. Cette œuvre exhaustive traite de l'un des sujets les plus chers et les plus profondément analysés par le secrétaire général. Elle regroupe 92 articles, discours, résumés, interviews, lettres et autres écrits du dirigeant vietnamien concernant l’édification et le développement de la culture vietnamienne.

Avec une grande intelligence et une connaissance approfondie, Nguyên Phu Trong a enrichi les principes fondamentaux de la culture vietnamienne, qui représente la valeur, l'âme, la vitalité et la force de la nation. Dans ce livre, le secrétaire général met en avant la nécessité de développer la culture en harmonie avec la politique, l'économie et la société, en intégrant la croissance économique au développement culturel, en améliorant la vie culturelle et en imprégnant la culture dans tous les aspects de la vie. Cela vise à promouvoir un système de valeurs nationales, culturelles et familiales, formant ainsi une base pour établir des normes éthiques et renforcer la puissance du peuple vietnamien.

"Ce livre est vraiment précieux. Ce n'est pas juste une œuvre personnelle du secrétaire général, c'est aussi un travail scientifique complet. Il rassemble ses idées, ses discours et ses écrits sur la culture vietnamienne, son rôle essentiel dans le développement durable, et comment elle se connecte avec l'économie et la politique. Il traite aussi de la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et du développement culturel dans notre époque", a affirmé le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng.

Promouvoir la tradition de grande unité nationale, construire un pays de plus en plus prospère, puissant, civilisé et heureux est un autre ouvrage précieux du dirigeant du Parti communiste vietnamien. Ce livre fait le point sur les expériences acquises, approfondit les théories sur l'unité nationale et compile une analyse détaillée, des archives, des images, des articles et des discours importants de Nguyên Phu Trong sur le Front de la Patrie du Vietnam, sur les organisations sociales et politiques, et sur les différentes couches de la société. Il propose des idées exceptionnelles et une vision globale et pratique sur l'unité nationale, le tout dans un style simple, clair, facile à retenir et touchant, comme l’a souligné Huynh Dam, ancien président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

"Depuis le début, le Parti a toujours soutenu que pour réussir la révolution, il fallait croire en la force de la nation, en mettant le peuple au centre. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a repris ces idées, les a développées et affinées. Dans ses discours, il a mis en avant que l'unité nationale était cruciale pour garantir le succès durable de la révolution vietnamienne", a-t-il déclaré.

Le livre Édifier et développer une diplomatie vietnamienne complète, moderne, empreinte de l'identité du ‘bambou vietnamien, publié le 21 novembre 2023, résume les idées essentielles de la diplomatie vietnamienne à travers des millénaires d’Histoire nationale. Beaucoup estiment que c'est l'ouvrage le plus complet et le plus vivant jamais réalisé sur ce sujet, mettant en lumière l’originalité de la diplomatie vietnamienne.

"C'est le premier livre à rassembler les écrits et discours importants du secrétaire général Nguyên Phu Trong à différents postes de direction dans le domaine diplomatique. Le dirigeant a lui-même résumé et enrichi les idées théoriques en s'appuyant sur les traditions vietnamiennes et la pensée du Président Hô Chi Minh, pour développer une diplomatie complète, moderne et imprégnée de l’identité du bambou vietnamien", précise Lê Hoài Trung, chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste vietnamien.

La pensée et les théories percutantes du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la politique étrangère, telles que présentées dans ce livre, illustrent un engagement constant du Vietnam envers une diplomatie indépendante, autonome, diversifiée et multilatérale. Il affirme le principe selon lequel le Vietnam est un ami de tous les pays et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Le pays aborde les problématiques émergentes avec flexibilité tout en restant vigilant face aux évolutions rapides, tant sur le plan national qu'international.

En outre, les ouvrages du secrétaire général Nguyên Phu Trong qui couvrent des sujets essentiels tels que la réforme de l’Assemblée nationale, la lutte contre la corruption, ainsi que les orientations militaires et les stratégies de défense, révèlent non seulement une intelligence et une vision stratégique exceptionnelles, mais aussi une créativité remarquable.

Ces écrits offrent une documentation précieuse et dessinent des lignes directrices pour le développement du Vietnam, tant dans le contexte actuel que pour les temps à venir.

