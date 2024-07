Les Accords de Genève de 1954, une grande inspiration pour le mouvement de libération nationale

>> Un journal argentin souligne l'importance des Accords de Genève en 1954

>> Les Accords de Genève marquent une étape importante dans l'histoire mondiale et du Vietnam

>> Un expert français affirme l'importance militaire et politique des Accords de Genève

Photo: Archives/VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales à Genève, en Suisse.

Avec ces significations, les Accords de Genève a également créé une grande inspiration et un grand encouragement pour le mouvement de libération nationale sur les cinq continents, pour l’indépendance, la liberté, la paix, la démocratie, le progrès et l’équité sociale dans le monde entier, a-t-il affirmé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) lors d’une interview à l’occasion du 70e anniversaire de la signature des Accords de Genève (21 juillet 1954).

L'ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que la victoire du Vietnam à la Conférence de Genève résultait de la bonne ligne révolutionnaire et de la direction avisée du Parti et du Président Hô Chi Minh.

Le Parti a défini des politiques, des lignes directrices et des stratégies révolutionnaires correctes, ouvert un front diplomatique pour attaquer de manière proactive, lequel était étroitement coordonné et unifié avec les fronts politique et militaire pour créer une synergie appropriée et garantir au mieux les intérêts nationaux, a-t-il précisé.

Lors de la Conférence de Genève de 1954, avec comme point d'appui les victoires militaires sur le champ de bataille, en particulier la Victoire de Diên Biên Phu, la diplomatie vietnamienne a affirmé l'intelligence, le courage et le caractère d'une nation fondée sur des milliers d'années de civilisation et sur la position d’un pays indépendant, souverain et épris de paix, a souligné Mai Phan Dung.

Selon l'ambassadeur, après 70 ans, les négociations, la signature et la mise en œuvre des Accords de Genève laissent toujours de précieuses leçons pour le processus d’édification, de défense et de développement du pays.

Premièrement, il s'agit de la leçon sur la volonté inébranlable concernant l'indépendance et l'autonomie sur la base des intérêts nationaux, aidant les générations futures à comprendre plus profondément les valeurs du principe d'indépendance et d'autonomie dans les affaires internationales, a-t-il affirmé.

Deuxièmement, il faut combiner la force nationale avec la force de son temps, en reliant la solidarité nationale à la solidarité internationale. La troisième leçon est la nécessité d'être ferme dans ses objectifs et ses principes, mais d'être mobile et flexible dans ses stratégies. Quatrièmement, c’est la leçon sur la valorisation de la recherche, de l'évaluation et de la prévision de la situation. La cinquième est la leçon sur l’utilisation du dialogue et des négociations pacifiques pour résoudre les désaccords et les conflits dans les relations internationales. Enfin, la leçon primordiale est la direction unifiée et absolue du Parti sur la cause révolutionnaire du peuple vietnamien en général et sur le front diplomatique en particulier, a-t-il conclu.

VNA/CVN