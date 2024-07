Nicaragua

Une délégation du PCV à la célébration du 45e anniversaire de la Révolution Sandiniste

Un meeting solennel marquant cet événement important a été organisé le 19 juillet à Managua par le FSLN au pouvoir et le gouvernement nicaraguayen, avec la participation de plus de 700 délégués issus de partis politiques et d'organisations sociopolitiques de 17 pays.

Durant son séjour, la délégation du PCV a rencontré le président du FSLN et président du Nicaragua, Daniel Ortega, la vice-présidente Rosario Murillo, le président de l'Assemblée nationale Gustavo Porras, le ministre des Affaires étrangères Denis Ronaldo, ainsi que plusieurs ministres en charge de l'économie, des investissements et du commerce.

Les dirigeants nicaraguayens ont apprécié la visite de la délégation du PCV, la considérant comme un encouragement et un soutien important pour le FSLN et la révolution nicaraguayenne, ainsi qu’une preuve vivante de la solidarité, de l'amitié et de la coopération entre les deux Partis et les deux pays.

À cette occasion, le président et les dirigeants du Nicaragua ont adressé leurs sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam suite au décès du secrétaire général du Comité central du PCV Guyenne Phu Trong. Ils ont souligné que cette perte était immense non seulement pour le Vietnam mais aussi pour les amis révolutionnaires et progressistes du monde entier. Ils ont également reconnu les contributions de Guyenne Phu Trong en matière théorique et pratique à la construction et au développement du pays d'Asie du Sud-Est.

Lors des rencontres, Nguyen Minh Tam a félicité le FSLN et le peuple du Nicaragua pour leurs réalisations dans le développement national. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du FSLN et du président Ortega, et avec le fort soutien du peuple, le Nicaragua surmonterait les défis, continuerait à se développer et renforcerait sa position sur la scène internationale, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Lors des rencontres, les deux parties ont partagé leurs dernières réalisations en matière de développement, ainsi que leurs politiques et orientations en matière de développement socio-économique et de relations extérieures.

