L’entrepreneuriat scolaire à l’honneur lors de SV_STARTUP 2026

La 8 e Journée nationale de l’entrepreneuriat des élèves et étudiants (SV_STARTUP 2026) se tiendra du 17 au 19 avril à l’Académie bancaire de Hanoï.

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Photo : Khoa Truong/VNA/CVN

L’événement devrait attirer environ 10.000 élèves et étudiants, ainsi qu’une cinquantaine d’entreprises et de nombreux experts et mentors participant aux activités professionnelles et de mise en réseau.

Selon le programme, l’ouverture est prévue à 8h00 le 18 avril et la clôture à 14h00 le 19 avril, toujours à l’Académie bancaire.

Dans ce cadre, le Comité d’organisation proposera des sessions de conseil approfondi et de mise en relation avec des investisseurs pour les équipes et projets d’élèves et d’étudiants.

Sont également prévus la finale du concours "Élèves et étudiants avec des idées entrepreneuriales" (8e édition), ainsi qu’un forum intitulé "Entreprendre à partir de l’école pour la période 2026-2035 : opportunités - ressources - actions".

Lancé en décembre 2025, ce concours a reçu, en deux mois, 880 projets issus d’élèves et étudiants d’établissements d’enseignement supérieur, de formation professionnelle et d’enseignement général.

Cet événement est organisé par le ministère de l’Éducation et de la Formation et le Comité central de l’Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh, en coordination avec le ministère des Sciences et des Technologies et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI).

VNA/CVN