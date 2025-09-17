Les exportations japonaises vers les États-Unis en recul pour le cinquième mois consécutif

>> Forte augmentation de 38% des exportations japonaises en avril
>> Japon : faible production industrielle en novembre
|Vue du port de marchandises à Tokyo, au Japon.
|Photo : Kyodo/VNA/CVN
Celui-ci a précisé que ces exportations avaient totalisé 1.385 milliards de yens (environ 9,5 milliards de dollars) en août, soit une baisse de 13,8% par rapport à l'année précédente. Les exportations d'automobiles sont à l'origine de la majeure partie de cette baisse, avec une chute de plus d'un quart.
Parallèlement, les importations en provenance des Etats-Unis ont augmenté de 11,6% pour atteindre 1.061 milliards de yens, la première augmentation en sept mois, stimulée par l'augmentation des achats d'avions.
Les exportations totales du pays en août s'élevaient à 8.425 milliards de yens, soit une baisse de 0,1% par rapport à l'année précédente. La balance commerciale a affiché un déficit de 242,5 milliards de yens, marquant le deuxième mois consécutif dans le rouge.
Xinhua/VNA/CVN