L'Égypte et la Jordanie appellent à la reconstruction immédiate de Gaza

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le prince héritier de Jordanie Hussein ben Abdallah ont souligné dimanche 16 février la nécessité de commencer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza, sans déplacer les Palestiniens de leur terre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une réunion dans la capitale égyptienne, Le Caire, ils ont réaffirmé que la création d'un État palestinien indépendant le long des frontières du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, restait la seule garantie pour parvenir à une paix durable et à la stabilité au Moyen-Orient.

Le prince héritier de Jordanie a confirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Égypte pour développer un plan de reconstruction de Gaza, tout en s'assurant que les Palestiniens restent sur leurs terres.

Il a également réaffirmé le soutien de la Jordanie au prochain sommet arabe d'urgence sur la question palestinienne, organisé par l'Égypte, soulignant l'impératif d'un consensus arabe sur cette question.

M. Sissi et le prince héritier ont mis en garde contre les dangers de l'escalade en cours en Cisjordanie et des attaques contre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem.

La réunion a également porté sur la situation en Syrie, les deux pays soulignant leur engagement en faveur de l'unité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale de la Syrie.

Xinhua/VNA/CVN