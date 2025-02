Les présidents palestinien et français ont réaffirmé leur soutien à la solution à deux États

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Abbas a réitéré son rejet absolu de toute tentative d'annexion de terres et de déplacement des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, des actions qui "violent les résolutions de légitimité internationale et le droit international" et "compromettent la solution à deux États et les perspectives de paix, de sécurité et de stabilité dans la région", a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Les deux hommes ont également discuté des derniers développements dans les territoires palestiniens, ont souligné le besoin urgent d'aide humanitaire, et ont réaffirmé l'importance de respecter l'accord de cessez-le-feu, de veiller à ce que l'Autorité palestinienne assume ses responsabilités à Gaza, de faire progresser la mise en œuvre d'une solution à deux États fondée sur la légitimité internationale, et de reconstruire Gaza en permettant aux Palestiniens de rester sur leurs terres, a rapporté WAFA.

M. Abbas a informé M. Macron des préparatifs en cours pour le prochain sommet arabe d'urgence sur la question palestinienne qui se tiendra en l'Égypte, selon WAFA.

"J'ai réitéré ma satisfaction de voir la première phase du cessez-le-feu respectée", a écrit M. Macron sur la plateforme de médias sociaux X à la suite de la conversation.

Il a déclaré que la France travaillait avec les partenaires régionaux et mondiaux en vue de parvenir à "un objectif clair : définir une feuille de route crédible pour la mise en œuvre de la solution à deux États, qui est la seule façon de garantir la paix et la sécurité pour tous dans la région".

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé dimanche qu'une équipe de négociateurs se rendrait au Caire lundi 17 février pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Selon un communiqué publié par son bureau, M. Netanyahou a révélé s'être entretenu par téléphone avec l'envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et avoir ensuite demandé à une équipe de négociation israélienne de partir pour le Caire lundi 17 février.

L'équipe discutera d'abord de la "poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord", puis "recevra des instructions sur la continuation des négociations concernant la deuxième phase" après une réunion du cabinet de sécurité israélien prévue lundi, selon le communiqué.

Dans une interview accordée à Fox News dimanche 16 février, M. Witkoff a par ailleurs déclaré que les discussions sur la deuxième phase avaient déjà commencé, et se poursuivraient cette semaine "à un endroit encore à déterminer" dans le but de "définir la manière dont nous pouvons mener à terme la deuxième phase".

Samedi 15 février, le Hamas et Israël ont procédé à un sixième échange d'otages et de prisonniers après plusieurs jours de négociations tendues, qui ont menacé de faire s'écrouler le fragile cessez-le-feu.

Au cours de l'échange, le Hamas a libéré trois nouveaux otages israéliens détenus à Gaza, tandis que les autorités israéliennes ont libéré 369 prisonniers et détenus palestiniens.

Xinhua/VNA/CVN