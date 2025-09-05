Rentrée scolaire pour environ 26 millions d'élèves et étudiants

Ce matin du 5 septembre, environ 26 millions d'élèves et d'étudiants et 1,6 million d'enseignants à travers le pays ont participé à la cérémonie de rentrée, marquant le début d'une nouvelle année scolaire avec de nombreuses politiques de percée pour le secteur de l'éducation.