BYD apprécie le potentiel du marché vietnamien des véhicules électriques

Photo : Vietnam+/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Vo Minh Luc, directeur exécutif de BYD Auto Vietnam, a indiqué que le Vietnam était un marché très potentiel avec une population qui dépassait les 100 millions d’habitants.

En outre, la croissance du PIB est toujours élevée et les infrastructures sont continuellement améliorées, a-t-il ajouté, affirmant le souhait de son groupe d’offrir aux clients vietnamiens l'opportunité de découvrir sa technologie, contribuant ainsi à un mode de vie plus écologique et à un développement plus durable.

Le Vietnam est un marché familier avec BYD depuis longtemps, a-t-il affirmé, rappelant que son groupe avait investi dans une usine d'électronique dans la province de Phu Tho, laquelle compte actuellement un effectif de plus de 10.000 personnes.

"Nous considérons toujours que le marché vietnamien est très dynamique et a beaucoup de potentiel", a-t-il souligné, promettant de promouvoir des solutions de transport vertes et intelligentes dans les années prochaines, contribuant à l’objectif d’économies d’énergie et de réduction des émissions de carbone au Vietnam.

Le 18 juillet dernier, BYD a officiellement lancé trois modèles de voitures électriques : BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 et BYD SEAL. À l'avenir, le groupe introduira progressivement davantage de modèles en fonction des besoins du marché vietnamien.

Selon Vo Minh Luc, à l'heure actuelle, les partenaires de BYD construisent 36 showrooms dans l’ensemble du pays. Chaque showroom est équipé d’un système de recharge rapide.

BYD négocie activement avec davantage de partenaires et a signé des coopérations avec de nombreuses entreprises pour développer des réseaux de services de recharge au Vietnam, a-t-il indiqué.

S’agissant du potentiel de développement du marché vietnamien des véhicules électriques, le directeur exécutif de BYD Auto Vietnam, a estimé que le potentiel du Vietnam en la matière était énorme.

Selon lui, son groupe a signé des accords de coopération avec 3 banques nationales, quatre compagnies d'assurance et 10 sociétés fournissant des équipements de recharge et des opérations de recharge au Vietnam. Parallèlement, BYD recherche activement à développer davantage son réseau de partenaires afin de contribuer à promouvoir le développement des véhicules à énergie nouvelle au Vietnam, favorisant ainsi l'économie verte dans le pays.

VNA/CVN