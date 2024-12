Le Yémen est le pays le plus touché au monde par le choléra

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti lundi 23 décembre que le Yémen était le pays le plus touché au monde par le choléra.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

À la date du 1er décembre, le Yémen avait enregistré 249.900 cas de choléra soupçonnés et 861 décès liés à la maladie rien qu'en 2024, ce qui représente 35% des infections et 18% des décès dans le monde, a indiqué l'OMS dans un communiqué.

Les derniers chiffres révèlent une augmentation annuelle significative des cas de choléra. Le nombre de cas signalés en novembre 2024 a augmenté de 37%, tandis que le nombre de décès est en hausse de 27% par rapport à la même période en 2023, selon l'OMS.

"Les épidémies de maladies d'origine hydrique comme le choléra et la diarrhée aqueuse aiguë font peser une charge supplémentaire sur un système de santé déjà sous tension et confronté à de multiples épidémies", a déclaré Arturo Pesigan, représentant et chef de mission de l'OMS au Yémen.

Il a souligné que la pénurie d'eau potable, l'insuffisance des installations sanitaires et la difficulté à accéder rapidement aux soins médicaux aggravaient encore cette crise.

Le choléra sévit de manière persistante au Yémen depuis des années. Le pays a déjà connu la plus importante épidémie de choléra enregistrée dans l'histoire récente de 2017 à 2020, selon l'OMS.

Xinhua/VNA/CVN