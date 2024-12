Grèce : huit morts dans un naufrage au large de Rhodes

>> Grèce : quatre morts dans le naufrage d'un bateau de migrants au large de Lesbos

>> Trois disparus après le naufrage d'un bateau de migrants en Grèce

>> Un mort suite au naufrage d'un bateau de migrants au large d'une île grecque

Photo : AFP/VNA/CVN

Les garde-côtes en Grèce ont annoncé vendredi 20 décembre la mort d’au moins huit personnes après le naufrage de leur bateau.



La vedette, qui transportait les migrants, a chaviré alors qu’elle tentait de prendre la fuite, ont précisé les garde-côtes, ajoutant que 26 personnes avaient pu être secourues. Dix-sept réfugiés ont par ailleurs été hospitalisés suite à l’accident d’après la chaîne de télévision publique ERT.

Perte de contrôle

Selon un communiqué des garde-côtes cité par l’AFP, le conducteur de l’embarcation aurait perdu le contrôle alors qu’il tentait d’échapper à un navire de patrouille grec. L’incident s’est produit près de l’île de Rhodes, en face de la côte turque, sur un itinéraire fréquemment utilisé par les passeurs. Des navires des garde-côtes et un hélicoptère étaient toujours vendredi matin 20 décembre à la recherche de survivants.

Le ministre grec de la Marine, Christos Stylianidis, a exprimé sa profonde tristesse face à la perte de tant de vies dans des circonstances tragiques, et a précisé que parmi les victimes se trouvait un jeune enfant.

Augmentation de 25% de migrants en Grèce

La Grèce a enregistré cette année une augmentation de 25% du nombre d’arrivées de personnes fuyant les guerres et la pauvreté, dont 30% à Rhodes et dans le sud-est de la mer Égée, selon le ministère des Migrations. Plusieurs accidents similaires se sont produits ces dernières semaines.

Fin novembre, neuf migrants, dont six mineurs et deux femmes, sont morts après le naufrage de deux embarcations près des îles de Samos et de Lesbos. Cinq autres personnes sont mortes dans un naufrage près de l’île de Crète le week-end dernier.

AFP/VNA/CVN