OMS : plus de 47.000 cas de choléra signalés dans le monde en septembre

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que 47.234 cas de choléra et 583 décès avaient été signalés en septembre dans le monde. Elle a attiré l'attention sur les nouvelles flambées de la maladie signalées au Niger et en Thaïlande.

Selon le bulletin d'information de l'OMS, en septembre, "47.234 cas de choléra et 583 décès ont été signalés dans 14 pays, territoires et régions". Par rapport au mois d'août, 15% d'infections en moins ont été détectées, mais le nombre de décès a augmenté de 89%. En Afghanistan, 17.856 personnes ont été malades en août, 15.047 malades au Soudan, 5.521 malades au Pakistan, 3.615 malades au Nigeria et 2.706 malades au Yémen.

Au moins 439.724 cas de choléra et 3.432 décès ont été signalés dans le monde du 1er janvier au 29 septembre. Le taux de propagation de la maladie est particulièrement élevé dans la région de la Méditerranée orientale et en Afrique. Depuis le début de l'année, plus de 140.000 cas ont été enregistrés en Afghanistan, plus de 60.000 cas au Pakistan, plus de 36.000 cas au Yémen, plus de 25.000 cas en République démocratique du Congo et près de 24.000 cas en Éthiopie.

