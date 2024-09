Choléra : l'OMS alerte sur un nouveau bond des cas et des décès en 2023

Photo : AFP/VNA/CVN

Le nombre de cas de choléra enregistrés a augmenté de 13% pour atteindre 535.321, et les décès de 71% en 2023 par rapport à 2022, selon des statistiques mondiales publiées par l'organisation.

"Le choléra a tué plus de 4.000 personnes en une année", alors que c'est "une maladie évitable et facile à traiter", a pointé le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse.

Et le nombre de cas et de décès est très vraisemblablement "sous-estimé", a précisé Philippe Barboza, chef d'équipe de l'OMS pour le choléra et les maladies diarrhéiques épidémiques. Il a notamment évoqué des lacunes dans le diagnostic, avec des capacités très variables selon les pays.

Les conflits, le changement climatique, l'insuffisance d'eau potable et d'assainissement, la pauvreté, le sous-développement et les déplacements de population dus aux conflits émergents et réémergents et aux catastrophes naturelles ont tous contribué à l'augmentation des épidémies de choléra en 2023, selon un communiqué de l'OMS.

La répartition géographique du choléra a aussi "considérablement changé" de 2022 à 2023, avec une diminution de 32% du nombre de cas signalés au Moyen-Orient et en Asie mais un bond de 125% en Afrique, a constaté l'organisation.

2023 a été la première année où plusieurs pays ont signalé des décès du choléra hors d'établissements de santé ("décès communautaires"), témoignant de "graves lacunes dans l'accès au traitement", selon l'OMS. En 2024, le risque mondial de choléra reste "très élevé", "22 pays signalant actuellement des épidémies actives", a relevé le Dr Tedros.

Depuis le début de l'année, plus de 342.000 cas et 2.400 décès ont été signalés. Face à cette situation, le chef de l'OMS a renouvelé son appel à accroître la production de vaccins.

"Environ 36 millions de doses ont été produites l'année dernière, seulement la moitié de la quantité demandée par 14 pays touchés depuis octobre 2022", a indiqué le Dr Tedros.

Rappelant qu'"il n'existe actuellement qu'un seul fabricant de vaccins contre le choléra, EuBiologics", il a exhorté "les autres fabricants qui prévoient d'entrer sur le marché à accélérer leurs efforts".

Si la vaccination est "un outil important", "l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène restent les seules solutions durables et à long terme", a rappelé le chef de l'OMS.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae. La maladie provoque des diarrhées et une déshydratation sévère pouvant engendrer la mort en quelques heures.

APS/VNA/CVN