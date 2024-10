L'UNICEF active une réponse d'urgence au choléra au Liban après la détection d'un cas d'infection

"La guerre au Liban expose déjà les enfants à un risque grave, et maintenant le choléra et d'autres maladies contagieuses sont apparues pour s'ajouter aux risques", a déclaré Edouard Beigbeder, représentant de l'UNICEF au Liban. Le Liban a enregistré en octobre 2022 le retour des cas de choléra, maladie qui avait disparu du pays depuis 1993. En juin 2023, le ministère libanais de la Santé a annoncé la fin de l'épidémie de choléra dans le pays après avoir pris plusieurs mesures pour combattre l'épidémie. Selon l'UNICEF, une réponse multisectorielle a été lancée dans les zones à haut risque du pays mercredi 16 octobre, lorsque le Liban a annoncé avoir détecté un cas de choléra dans le nord du pays, afin de s'assurer que les enfants et leurs familles aient accès à une eau potable, à l'assainissement et à des fournitures d'hygiène personnelle. "L'UNICEF déploie des efforts importants pour soutenir le ministère de la Santé publique afin d'aider à protéger tous les enfants et les familles du Liban contre la propagation du choléra", a déclaré M. Beigbeder.

Xinhua/VNA/CVN