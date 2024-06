Des festivals culturels signés Pham Hoàng Giang

Ces dernières années, plusieurs festivals à travers le pays ont été réalisés sous la direction de Pham Hoàng Giang. À savoir : les Festivals des fleurs de bauhinie 2023, de l’áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes) pour le tourisme à Hanoï 2023, la Fête de Hoa Lu 2024, la célébration du 20e anniversaire du rétablissement de la province de Dak Nông, la célébration du 1055e anniversaire de l’État de Dai Cô Viêt... Il n’est pas exagéré de le qualifier de "réalisateur de festivals". Ce qui fait le succès de Pham Hoàng Giang, c’est son audace et sa créativité.

Drones lumineux et cartographie 3D

Lors du programme "Mission de la capitale impériale" qui s’est tenu mi-avril dernier pour commémorer le 1.100e anniversaire de la naissance de Dinh Tiên Hoàng, premier roi de la dynastie des Dinh (968-980), et inaugurer la Fête de Hoa Lu 2024 dans la commune de Truong Yên, province de Ninh Binh (Nord), les spectateurs ont eu l’occasion d’assister à des spectacles grandioses et captivants, vantant la beauté d’une terre sacrée.

L’événement revêtait une signi-fication considérable et a stimulé le tourisme. En combinant de nouvelles technologies telles que les drones lumineux et la cartographie 3D liée à la musique, le programme invitait le public à s’immerger dans l’espace d’antan où il a pu revivre la naissance, le passage à l’âge adulte, ainsi que les jalons importants de la vie du roi Dinh Tiên Hoàng. En plus des images colorées photographiées par les drones et des visites autour des villages artisanaux de Ninh Binh, les spectateurs ont été émerveillés par les feux d’artifice éblouissants.

Derrière les coulisses, c’est le réalisateur en chef qui assure tous les travaux de ces activités. Pham Hoàng Giang, originaire de Ninh Binh, déclare que "contribuer à mon pays natal est toujours mon bonheur et ma fierté".

L’artiste est passionné par l’épopée du roi Dinh Tiên Hoàng depuis son plus jeune âge. Il nourrissait le rêve de créer un programme d’envergure exaltant sa terre natale. Ainsi, il a mobilisé toute son équipe, qui a travaillé intensément, jour et nuit, pour monter un programme très impressionnant.

Peu avant, le succès du spectacle intitulé "Dak Nông - Écho des jungles", célébrant le 20e anniversaire du rétablissement de la province de Dak Nông,dans les hauts plateaux du Centre, en mars dernier, a également été méticuleusement élaboré par Pham Hoàng Giang en tant que directeur général.

Rénover les contenus, un vrai défi

Ce programme reconstitue non seulement l’espace culturel unique des gongs des autochtones, mais transmet également le charme de Dak Nông. Une combinaison innovante entre les danses et les chants des jeunes artistes, qui révèle la diversité et la richesse de la culture et des arts de cette localité.

Selon le directeur général, "après ce programme, j’ai constaté que les habitants et les organisateurs étaient enthousiastes. Je suis très heureux d’avoir contribué à offrir à la localité une activité incontournable. Il s’agit du point d’orgue dans ma carrière, avec l’aide de toute l’équipe et des artistes".

"Il y a eu de nombreux festivals organisés ces dernières années. Insuffler un nouveau vent, différent et attractif, est un défi pour les réalisateurs. Lorsque j’accepte de prendre en charge un spectacle, cela signifie que je dois trouver des idées novatrices. Autrefois, je créais simplement des images et des vidéos illustrant les programmes artistiques. Aujourd’hui, nous utilisons des effets 3D ou de l’art visuel. Cette innovation améliore la qualité des programmes", souligne Pham Hoàng Giang.

L’artiste souhaite mettre en pratique ses connaissances et ses expériences accumulées dans la création de festivals. Il a apporté ses expériences de réalisation de concerts live aux festivals avec de nouvelles couleurs. "Chaque festival est particulièrement significatif en raison du mélange d’éléments du divertissement, de la culture, de l’histoire et de la politique, ce qui est un atout pour créer un scénario diversifié. Je vise à transmettre le message du programme tout en maintenant le public captivé", conclut-il.

