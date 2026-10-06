Le Vietnam transforme ses ambitions en matière d’IA en résultats commerciaux

Une nouvelle étude commandée par Amazon Web Services (AWS) révèle que 26% des entreprises vietnamiennes ont adopté l’intelligence artificielle (IA), nombre d’entre elles dépassant le stade de l’expérimentation pour obtenir des résultats commerciaux mesurables.

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Photo: VNA/CVN

L’étude intitulée "Libérer le potentiel de l’IA au Vietnam d’ici 2026" (Unlocking Vietnam’s AI Potential 2026), réalisée par Strand Partners et dévoilée lors du récent événement "AWS Cloud and AI Day Hanoi", a interrogé 1.000 dirigeants d’entreprise et 1.000 citoyens afin d’évaluer l’adoption de l’IA et du cloud à l’échelle nationale.

Selon les estimations de l’étude, environ 245.000 entreprises vietnamiennes ont adopté l’IA, et 78% d’entre elles considèrent cette technologie comme un moteur de croissance clé pour l’année à venir. Parmi les entreprises utilisatrices, 73% affirment que l’IA est au cœur de leur stratégie commerciale globale, tandis que 72% font état d’une productivité accrue (contre 66% un an plus tôt). Par ailleurs, 64% indiquent que l’IA contribue à augmenter leur chiffre d’affaires moyen de 15%.

La dynamique s’accélère, mais transformer l’ambition en résultats durables nécessite bien plus que de simples investissements. Les entreprises ont besoin de stratégies d’IA claires, soutenues par une gouvernance efficace, une mesure fiable du retour sur investissement (ROI) et les compétences nécessaires pour utiliser l’IA de manière responsable.

Chaque entreprise suit son propre parcours en matière d’IA

L’IA est devenue une priorité élevée ou absolue pour 69% des entreprises vietnamiennes interrogées, tandis que 84% prévoient d’intensifier leur utilisation de l’IA au cours de l’année à venir. Bien que 61% des entreprises ayant adopté cette technologie en soient encore au stade de l’expérimentation, 7% affirment que leurs investissements dans l’IA sont déjà rentabilisés ou ont généré des retours sur investissement.

Les services financiers et la santé figurent parmi les secteurs affichant un taux d’adoption élevé de l’IA. Dans le secteur des services financiers, 41% des entreprises ont adopté l’IA, et 79% d’entre elles signalent des gains de productivité. Dans le secteur de la santé, le taux d’adoption s’élève à 23%, tandis que 69% des acteurs signalent une productivité accrue.

L’étude met également en évidence un intérêt croissant pour l’IA "agentique" (ou IA autonome). Parmi les entreprises interrogées, 38 % connaissent cette technologie ; 8% ont intégré des agents d’IA dans leurs processus clés, et 19% mènent des expérimentations ou des projets pilotes.

Les entreprises pionnières ont constaté des gains significatifs : 81% d’entre elles ont enregistré une amélioration de leur productivité. Par ailleurs, 61% affirment que les agents d’IA accélèrent la prise de décision et l’exécution, tandis que 49% signalent une expansion plus aisée de leur activité.

Les start-up natives de l’IA gagnent également du terrain. Libérées des contraintes liées aux systèmes hérités, ces entreprises privilégiant le cloud ont enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires de 147% au cours de l’année écoulée. La probabilité qu’elles génèrent plus d’un million de dollars de revenus annuels était 4,8 fois plus élevée, et 96% d’entre elles s’attendent à ce que l’IA continue de stimuler la croissance de leur chiffre d’affaires.

Bâtir les fondations de la croissance grâce à l’IA

Malgré ces progrès, seules 23% des entreprises ayant adopté l’IA disposent d’une stratégie formelle et globale en la matière. À peine 13% possèdent un cadre clair et systématiquement appliqué pour mesurer le retour sur investissement (ROI) de l’IA, alors que 46% ne disposent pas de méthode fiable pour évaluer ces retombées.

Photo : VNA/CVN

Les compétences constituent un autre défi majeur. Environ 54% des entreprises citent la pénurie de compétences numériques et liées à l’IA comme un frein à l’adoption et au développement de ces technologies. Parallèlement, 87% des employeurs considèrent la reconversion de leur main-d’œuvre comme un élément important de leur stratégie d’IA.

Le jugement humain revêt également une importance croissante. Quelque 62% des dirigeants d’entreprise jugent l’esprit critique et le discernement essentiels, tandis que 57% soulignent l’importance d’interpréter, de vérifier et de remettre en question les résultats générés par l’IA.

AWS a formé plus de 157.000 personnes au Vietnam aux compétences liées au cloud et à l’IA, et a récemment lancé une "AWS Local Zone" à Hanoi. Son programme "Vietnam First Cloud & AI Journey" a également attiré plus de 15.000 participants depuis 2021.

Eric Yeo, directeur général d’AWS Vietnam, a déclaré que le Vietnam concrétise progressivement son ambition de devenir un pôle d’IA au sein de l’ASEAN d’ici 2030. Les entreprises qui passent méthodiquement de l’expérimentation au déploiement - en s’appuyant sur une infrastructure cloud, un environnement réglementaire transparent et des compétences adéquates - seront mieux positionnées pour être compétitives et se développer, a-t-il indiqué.

VNA/CVN