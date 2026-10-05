Quang Ninh en tête du pays pour la progression du GRDP sur neuf mois

Le PIB régional brut de Quang Ninh a progressé de 12,54% au cours des neuf premiers mois de 2026, s'établissant au premier rang national. La province vise désormais une croissance supérieure à 13% et entame une phase d'accélération décisive durant les 90 derniers jours de l'année.

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Photo : CTV/CVN

Selon les données récemment publiées par l’organisme statistique, le PIB régional brut (Gross Regional Domestic Product - GRDP en anglais) de la ville de Quang Ninh devrait progresser de 15,04% au troisième trimestre 2026 et de 12,54% sur l’ensemble des neuf premiers mois. Avec ce résultat, Quảng Ninh se classe au premier rang national en termes de croissance du GRDP, tant au troisième trimestre que sur les neuf premiers mois de 2026.

La croissance de 12,54% enregistrée sur neuf mois offre à Quang Ninh une marge suffisante pour viser un taux de croissance annuel du GRDP supérieur à 13%. Au cours des derniers mois de l’année, l’accent sera mis sur l’accélération des investissements publics, le règlement des difficultés rencontrées par les projets, la promotion de la production industrielle, des services, du tourisme, des activités d’import-export et l’attraction des investissements.

Pour donner de l’élan à cette dernière ligne droite, le Comité populaire de Quang Ninh a récemment publié le Plan N°436/KH-UBND, daté du 29 septembre, relatif à la campagne d’émulation intitulée "90 jours et nuits d’accélération et de percée pour achever les objectifs et missions de développement socio-économique de 2026", qui a débuté le 1er octobre.

La campagne d’émulation se concentre sur sept groupes de missions, en donnant la priorité à l’achèvement des objectifs socio-économiques, au règlement des difficultés rencontrées par les activités de production et d’affaires ainsi que par les projets clés, et à l’accélération de la réforme administrative, de la transformation numérique, de l’innovation et de la promotion des investissements.

Parmi les objectifs notables figure l’achèvement à 100% des opérations de libération des terrains pour les projets et le décaissement de 100% des fonds d’investissement public conformément aux objectifs fixés par le Premier ministre.

Parallèlement à l’objectif d’une croissance du GRDP supérieure à 13%, Quảng Ninh s’efforce de porter le GRDP par habitant à plus de 11.810 dollars, le montant total des investissements réalisés dans la province à plus de 130.000 milliards de dôngs et les recettes totales du budget de l’État à plus de 100.000 milliards de dôngs.

La province vise également la création de 2.500 nouvelles entreprises, portant le nombre total d’entreprises en activité à environ 15.200, ainsi qu’un taux d’urbanisation supérieur à 75% et une part de l’économie numérique dans le GRDP supérieure à 12%.

Au cours des 90 derniers jours de l’année, Quang Ninh demande de se concentrer sur le traitement des projets en retard ou en suspens, de normaliser les données foncières selon les critères "exactes - complètes - propres - vivantes", tout en continuant d’améliorer la qualité des services de santé et de l’éducation et de garantir la protection sociale.

Photo : CTV/CVN

Le Comité populaire de Quang Ninh exige que la mise en œuvre des missions respecte le principe de "tâches claires, responsables clairement identifiés, calendrier clair, produits clairement définis, résultats clairs et responsabilités clairement établies". Le degré d’achèvement des objectifs et missions servira de critère d’évaluation des collectifs et des individus, en particulier des responsables à leur tête.

Avec une croissance du GRDP de Quang Ninh de 12,54% sur les neuf premiers mois, la dernière ligne droite de l’année sera déterminante pour atteindre l’objectif de croissance supérieur à 13%. Le rythme du décaissement des investissements publics, le traitement des projets en suspens et la relance des activités de production et d’affaires sont identifiés comme les principales priorités.

Thu Huong/CVN