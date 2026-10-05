Les Vietnamiens achètent deux fois plus via Facebook que la moyenne mondiale

Lors des périodes de pointe des achats, jusqu’à 63% des consommateurs vietnamiens choisissent de se connecter aux entreprises via Facebook et 58% via Messenger, soit près du double des moyennes mondiales.

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Photo : META/CVN

Cette information ressort de l’"Étude sur les comportements d’achat pendant les périodes de fêtes et de shopping", réalisée par Meta, maison mère de Facebook, en collaboration avec le groupe Ipsos et menée sur 18 marchés à travers le monde, récemment publiée.

Selon cette étude, les proportions de consommateurs vietnamiens choisissant Facebook et Messenger pour entrer en contact avec les vendeurs pendant les périodes de forte activité commerciale atteignent respectivement 63% et 58%. Ces taux sont nettement supérieurs aux moyennes mondiales, qui s’établissent respectivement à 33% et 30%.

L’enquête montre également que la période des achats de pointe au Vietnam s’étend désormais en une série continue, des journées de promotions massives (le 10 octobre, le 11 novembre et le 12 décembre) aux fêtes de fin d’année, avant de culminer avec le Têt traditionnel. Le Têt traditionnel reste la plus importante période de shopping de l’année, avec 85% des consommateurs y participant, devant le Nouvel An (66%) et la journée promotionnelle du 12 décembre (44%).

Fait notable, les achats conversationnels, c’est-à-dire réalisés par messagerie, sont devenus une habitude courante chez les consommateurs vietnamiens. Selon les données de Kantar, 61,2% des adultes internautes au Vietnam envoient quotidiennement des messages aux vendeurs et 82,8% affirment que ce mode de communication est leur moyen de contact privilégié.

Cependant, les consommateurs se montrent également de plus en plus exigeants quant à la qualité des réponses : 85,6% souhaitent recevoir des offres personnalisées, 80,8% apprécient les suggestions fournies par les assistants d’intelligence artificielle (IA), tandis que 70,2% se disent gênés par la réception d’un trop grand nombre de messages indésirables ou inappropriés de la part des marques.

Khôi Lê, directeur national de Meta au Vietnam, estime que le marché vietnamien est particulièrement dynamique, les consommateurs étant très habitués à interagir par messagerie et attendant, dans le même temps, une expérience immédiate et adaptée à leurs besoins.

Face à la pression liée au traitement d’un volume considérable d’interactions pendant les périodes de promotions massives, les solutions d’automatisation et les assistants d’intelligence artificielle (IA) sont désormais considérés comme des outils clés permettant aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises, de répondre rapidement aux consommateurs tout en optimisant leurs coûts d’exploitation.

Thu Huong/CVN