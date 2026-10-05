Le Centre financier international de Dà Nang fait son entrée au classement mondial GFCI 40

Le Centre financier international du Vietnam à Dà Nang (VIFC-DN) a fait son entrée dans le classement Global Financial Centres Index (GFCI 40), se classant au 71 e rang sur 117 centres évalués dans le monde.

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Photo : BCP/CVN

Après neuf mois de création et de déploiement, Dà Nang s’attache non seulement à édifier une place financière internationale, mais aussi à structurer un écosystème économique destiné à connecter les capitaux étrangers aux opportunités d’investissement au Vietnam.

Pour Dang Dinh Duc, vice-président permanent de l’organe exécutif du VIFC-DN, cette entrée sur la "carte" mondiale des centres financiers constitue un résultat important, reflétant les bases progressivement établies par le centre et les autorités de Dà Nang pour se connecter aux flux de capitaux, aux institutions et aux marchés internationaux.

Depuis sa création, le VIFC-DN considère les ressources humaines internationales comme un fondement essentiel de son développement. Le centre a attiré trois experts internationaux occupant des postes spécialisés clés, forts d’une expérience pratique dans des centres financiers internationaux au Qatar, au Kenya et sur plusieurs grands marchés mondiaux.

Cette équipe apporte notamment son expérience dans le développement des centres financiers internationaux, les cadres juridiques, les marchés de capitaux, les fonds d’investissement, les technologies financières et les nouveaux modèles financiers. Elle permet au VIFC-DN de s’inspirer directement des pratiques internationales et de renforcer ses connexions avec les réseaux d’experts, d’investisseurs et d’institutions financières internationales.

Élargir le dialogue avec les institutions financière

Le centre cherche également à anticiper les nouveaux produits et services financiers, notamment dans la finance verte, les crédits carbone, la gestion d’actifs et les fonds d’investissement, les marchés de capitaux, les plateformes de négoce de matières premières, les technologies financières, la tokenisation et les actifs numériques.

Selon le GFCI 40, les centres financiers mondiaux devraient, au cours des cinq prochaines années, continuer à investir dans les infrastructures numériques, attirer les entreprises de technologie financière et d’actifs numériques, renforcer la lutte contre la criminalité financière et approfondir les marchés de capitaux. Ces orientations correspondent aux priorités du VIFC-DN, qui cherche à se positionner sur les segments appelés à façonner l’avenir de la finance mondiale.

Dans la période à venir, le VIFC-DN poursuivra, avec le VIFC-HCMC, ses efforts pour accélérer la finalisation des procédures, des textes d’application et des mécanismes de fonctionnement du Centre financier international du Vietnam. L’objectif est de se rapprocher des pratiques internationales tout en tenant compte des conditions et orientations de développement du Vietnam, a indiqué Dang Dinh Duc.

Parallèlement, le VIFC-DN élargit le dialogue avec les institutions financières, les organisations internationales, les experts et les entreprises afin de recueillir leur expérience et leurs besoins et de les transformer en mécanismes, produits et modèles de coopération susceptibles d’être mis en œuvre à Dà Nang.

Le VIFC-DN ne vise donc pas seulement à concentrer les activités financières, mais à établir un environnement d’affaires favorable, transparent et innovant, permettant aux investisseurs internationaux d’accéder à des opportunités et à de nouveaux produits financiers dans un cadre adapté.

À la mi-septembre, le VIFC-DN a signé un protocole d’accord avec l’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Sa directrice générale, Helen Brand, a estimé que l’élément essentiel pour attirer les investisseurs internationaux ne résidait pas uniquement dans les avantages fiscaux ou les infrastructures, mais aussi dans la confiance.

Selon elle, les investisseurs de Londres, New York, de Chine ou de Singapour doivent pouvoir considérer comme fiables les états financiers et informations établis à Dà Nang, comme ils le feraient dans leur pays. Les normes et pratiques internationales constituent ainsi un outil permettant aux capitaux mondiaux d’envisager le Vietnam avec davantage de confiance.

Helen Brand a estimé que le VIFC-DN pourrait attirer des banques, des sociétés de valeurs mobilières, des compagnies d’assurance, des gestionnaires de fonds et des entreprises de technologie financière grâce à un environnement juridique conforme aux normes mondiales.

Elle a également souligné la nécessité de maintenir un écosystème complet de services - comptabilité, droit, conseil en investissement, technologies et gestion des risques - tout en créant un cadre de vie et de travail attractif pour les investisseurs et travailleurs internationaux.

VNA/CVN