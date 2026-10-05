Le pitaya vietnamien domine les étals des supermarchés thaïlandais

Bien qu'elle figure parmi les principaux exportateurs de fruits tropicaux au sein de l'ASEAN, la Thaïlande continue de réserver une place de choix au pitaya (fruit du dragon) vietnamien dans ses linéaires. Les statistiques douanières révèlent que ce pays s'impose comme l'un des marchés à la croissance la plus soutenue pour la filière au cours de l'année 2026.

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Selon la Département de l'import-export (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), le Vietnam fournit des produits pour lesquels la Thaïlande ne dispose pas d'avantages comparatifs en matière de production à grande échelle ou présentant une saisonnalité complémentaire. Le pitaya vietnamien conserve ainsi une position hégémonique au sein des grandes enseignes telles que Big C, Lotus's et Central Food Hall, porté par un approvisionnement ininterrompu sur toute l'année, une présentation visuelle attrayante et des prix compétitifs.

L'atout d'un approvisionnement continu

Les exonérations douanières à taux zéro au titre de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA), associées à des coûts logistiques réduits grâce aux courts trajets routiers et maritimes, renforcent la compétitivité des fruits et légumes vietnamiens. L'offre nationale s'impose ainsi durablement dans le paysage de la grande distribution thaïlandaise.

Selon les statistiques douanières, au cours des deux premiers mois de l'année 2026, les exportations de pitayas vers la Thaïlande ont franchi le cap des 9,2 millions de dollars, soit une multiplication par plus de 2,7 par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les opérateurs du secteur attribuent cette forte poussée aux festivités du Nouvel An lunaire, période caractérisée par un pic de consommation de fruits qui a coïncidé avec la contre-saison dans plusieurs pays producteurs, restreignant l'offre mondiale.

Les flux d'exportation vers la Thaïlande ont ainsi progressé de 183,9% par rapport au premier semestre 2025 pour atteindre 17,7 millions de dollars. La Thaïlande s'affirme désormais comme le quatrième marché destinataire du pitaya vietnamien, s'octroyant une part de 6,1% du volume global des exportations de la filière.

Quatrième fournisseur de fruits et légumes

À plus grande échelle, d'après les données du Centre du commerce international (ITC), le Vietnam s'est hissé, au cours des sept premiers mois de l'année 2026, au rang de quatrième fournisseur de fruits et légumes de la Thaïlande, avec des livraisons évaluées à plus de 71 millions de dollars, soit 4,22% de la valeur totale des importations de la filière par le royaume. Les industriels thaïlandais ont par ailleurs intensifié leurs approvisionnements en légumes surgelés, fruits séchés, jus concentrés et produits agricoles de première transformation en provenance du Vietnam, afin d'alimenter le secteur agroalimentaire ainsi que la filière hôtellerie-restauration.

Les canaux de la grande distribution thaïlandaise ouvrent plus largement leurs réseaux aux marchandises vietnamiennes. La 8e édition de la Semaine du Vietnam en Thaïlande, coorganisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce et les groupes Central Group et Central Retail, s'est déroulée jusqu'au 20 septembre 2026, coïncidant avec le cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Près de soixante entreprises vietnamiennes y ont pris part, nouant des contacts directs avec les acheteurs de Central Retail. Cet événement constitue une opportunité majeure pour les fournisseurs nationaux d'appréhender les exigences du commerce moderne et de s'y assurer une présence pérenne.

Selon les experts du secteur, la préservation de ce positionnement commercial exige un maintien rigoureux d'un niveau de qualité homogène, le respect strict des normes phytosanitaires et de l’emballage de la distribution moderne, ainsi qu'une montée en puissance de la transformation industrielle afin d'atténuer la dépendance vis-à-vis des produits frais.

Texte et photo : Truong Giang/CVN